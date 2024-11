INPS strappa i profilattici degli italiani: ora se fai figli ti riempiono di soldi | Passata la nuova misura

Ciao ciao profilattici degli italiani. Se fai questo adesso l’INPS ti riempie di soldi. La nuova misura è passata proprio in queste ore.

Ormai si sa, fare dei figli è sempre una scelta da fare con attenzione, visti anche i nuovi costi della vita. Eppure, proprio in queste ore, l’INPS avrebbe dato una bellissima notizia a tutti coloro che hanno intenzione di allargare la propria famiglia.

Altro che contraccettivi! Da adesso facendo dei figli potremmo vedere ingenti quantità di denaro nel nostro conto corrente. Ecco perché.

I figli non sono un giocattolo e, proprio per questo, è fondamentale avere ogni tipo di disponibilità. Purtroppo oggigiorno la natalità in Italia è diminuita drasticamente. La motivazione? Il costo fin troppo alto della vita. Quello che però non tutti sanno è che nel 2025 arriverà un bonus veramente interessante. Lo Stato ha intenzione di aiutare le coppie intenzionate a fare dei figli e la cosa potrebbe dare finalmente una svolta alla tragica situazione.

Ecco dunque nel dettaglio cos’è il Bonus Nuove Nascite 2025 e quali saranno i requisiti per ottenerlo.

I requisiti per ottenere il Bonus Nuove Nascite 2025

Come ben sappiamo, il Bonus Bebè è stato tolto e quella somma di denaro aveva un’utilità molto importante. Finalmente però nel 2025 arriverà una sorta di riedizione: il Bonus Nuove Nascite 2025. Si tratta di una tantum di ben 1.000€ che arriverà direttamente nelle tasche dei genitori a un mese dalla nascita del bambino. Questa somma garantita dall’Inps non verrà tassata ed è compatibile con altre agevolazioni come l’Assegno Unico Universale. I requisiti per richiedere questa ingente somma di denaro sono: essere dei cittadini italiani o degli Stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia e avere un ISEE non superiore ai 40.000€.

A partire dal 1° gennaio del 2025 sarà dunque possibile richiedere 1.000€ per il proprio figlio/a nato/a. Ma in che modo?

Come poter fare richiesta

Come accennato precedentemente, a garantire questa somma di denaro sarà proprio l’INPS. Nonostante non sia ancora disponibile la procedura, il genitore potrà in futuro fare richiesta attraverso il portale online dell’ente o, in alternativa, in una sede ufficiale. Dopodiché il denaro arriverà al cittadino durante il mese successivo alla nascita o all’adozione. Stando alle dichiarazioni del Governo, non è previsto alcun ritardo e sembrerebbe che il Bonus Nuove Nascite sarà già disponibile da gennaio 2025. Insomma, un’interessante agevolazione che potrebbe aiutare economicamente i neo genitori.

Insomma, se nel 2025 farai un figlio dimenticandoti dei preservativi, ricordati assolutamente di richiedere questa somma di denaro!