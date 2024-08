Incubo Aeroporti: con 30€ vado a Parigi senza ritardi e cancellazioni | I biglietti vanno a ruba

Parigi la raggiungi con solo 30 euro: se devi fare un viaggio, vai là

Siamo nel pieno dell’estate e, sebbene molti italiani per raggiungere la meta prescelta per le loro vacanze usino ancora la macchina poiché si dirigono in altre regioni d’Italia, dove è quindi comodo avere un proprio mezzo per spostarsi, altri invece si affidano alla comodità dell’aereo.

Questo mezzo ha pregi e difetti. Da un lato è decisamente più veloce dell’auto e consente di non avere l’impegno del caricare e scaricare la macchina quando si parte e quando si torna, ma dall’altro ha delle limitazioni per quanto riguarda il peso dei bagagli e, soprattutto, è soggetto a ritardi e cancellazioni.

Soprattutto quest’anno, infatti, negli aeroporti si è scatenato il panico tra imprevisti, scioperi e ritardi e moltissimi cittadini si sono trovati senza il proprio volo. Oggi, però, vi parliamo di un’opportunità pazzesca: con soli 30 euro, infatti, vai a Parigi!

Corri a Parigi e dimentica gli aerei

I tuoi amici sono già partiti per le vacanze e ciò che ti hanno raccontato sugli aeroporti non ti rincuora: ritardi di ore ed ore, cancellazioni improvvise, scali e sostituzioni hanno reso le prime ore delle loro ferie un vero e proprio incubo. Anche tu, quindi, inizi a titubare sulle tue prossime giornate di relax: se iniziano così, infatti, sono tutt’altro che rilassanti! Una soluzione te la diamo noi, economica ed efficiente: vai a Parigi! Sì, lo sappiamo, starai pensando sicuramente all’aereo e ti starai chiedendo che senso abbia dare un suggerimento del genere, parlando di aeroporti incasinati.

La bella metropoli francese, capitale dell’amore, la si può però raggiungere con un comodissimo treno notturno, dove ci sono anche cabine e cuccette anche per famiglie (i bambini fino a 4 anni pagano gratis), il cui prezzo parte da circa 30 euro a persona.

I prezzi del treno

A seconda della tariffa che si sceglie, il prezzo del biglietto del treno cambia e questo si modifica anche a seconda di quanti giorni prima viene acquistato. In generale, però, le cifre vanno dai 30 euro in su per le cuccette mentre per la cabina letto per due persone si parla di circa 100 euro.

Questa soluzione è comoda perché, oltre a far risparmiare, permette di viaggiare di notte, quindi di non perdere ore preziose di una giornata di ferie. Inoltre, se si hanno dei bambini può essere divertente far loro vivere l’esperienza della notte in treno!