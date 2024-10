Incredibile da Instagram: introdotta la funziona per vedere chi ti spia il profilo | Si trova proprio qui

Ti sei mai chiesto se sia possibile scoprire chi ti ha visualizzato il profilo Instagram? Ecco la funzione che leverà la tua curiosità!

Oggigiorno gran parte delle persone possiede un profilo su Instagram. Nonostante però sia uno dei social più utilizzati al mondo, non è mai stato inserito un aggiornamento che permettesse all’utente di scoprire chi gli ha visualizzato il profilo. Tuttavia, esiste una soluzione che potrebbe fare al caso tuo.

In questo modo potrai scoprire se la tua crush del momento ricambia la cotta e potrai dormire sonni sereni!

Proprio come in tutte le altre piattaforme, anche su Instagram esistono gli spioni che controllano segretamente il tuo profilo. Se anche tu desideri scoprire chi siano e non riesci proprio a mettere da parte la tua curiosità, in questo articolo potrai trovare la risposta alle tue domande.

Prestando la massima attenzione a determinati dettagli potremo infatti scoprire facilmente chi ama guardare il nostro profilo su Instagram.

La storia in evidenza per scoprire chi ti spia

Come evidenziato precedentemente, Instagram non ha una funzione ufficiale per risolvere questo dilemma. Eppure, proprio negli ultimi mesi, sui social sono circolate delle soluzioni fai da te per scoprire chi spia il nostro profilo. Una di queste è proprio quella della storia completamente nera caricata e, dopodiché, messa in evidenza nel proprio profilo in mezzo ad altre immagini. Questo perché, chiunque vada a controllare il tuo Instagram si soffermerà anche nelle foto in evidenza e, non appena capiterà in quella nera, il suo nome sbucherà tra chi te l’ha visualizzata.

Una tecnica sicuramente intelligente che ha fatto inciampare moltissimi spioni su Instagram. Ma non è l’unica!

Come altro scoprire chi guarda il tuo Instagram

Oltre però alla foto in evidenza completamente nera, il metodo più semplice e classico per scoprirlo è quello di controllare abitualmente i propri like. Può capitare infatti che, chiunque desiderasse guardare le tue foto, abbia premuto per sbaglio like e lasciato così la sua impronta. Infine, ma non per importanza, controlla anche chi visualizza le storie che carichi abitualmente. Andando a cliccare la funzione Insight ti verrà la percentuale di non follower che hanno visualizzato la storia. Scorrendo poi nome per nome, potresti scoprire chi è l’utente che si diverte a guardare quello che fai senza però seguirti.

Insomma, attraverso queste semplici tecniche potrai scoprire facilmente chi spia il tuo Instagram, senza ricorrere a finte applicazioni a pagamento!