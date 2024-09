In questa foto non c’è nessun uccello | Rimarrai sconvolto da cos’è: l’illusione ottica del test visivo

In questa immagine che vi abbiamo riportato, sappiate che nella realtà non c’è nessun uccello, rimarrete sconvolti da quello che vi diremo. È il classico test visivo delle illusioni ottiche.

Le illusioni ottiche sono meravigliose in quanto mostrano quanto il nostro cervello, se proiettato verso la giusta direzione possa vedere più oggetti/soggetti in un’immagine che all’apparenza può sembrare un’altra cosa.

Ci sono persone che svelano subito l’arcano, altre che ci mettono un po’ più di tempo e altri che lo capiscono soltanto dopo la soluzione. Ovviamente nessuno è più bravo di un altro, in quanto molto spesso dovrete semplicemente allenare la parte del cervello inerente alla vostra reattività, alla vostra attenzione ai particolari.

Per testare il vostro spirito di osservazione, oggi vogliamo proporvi questo test visivo delle illusioni ottiche, la cui figura dell’uccello in realtà non esiste. Ecco che cos’è in realtà, preparatevi a rimanere sconvolti.

Ecco cosa vedono la maggior parte delle persone

Come potrete vedere dall’immagine che vi abbiamo riportato in evidenza, la figura di un bellissimo pappagallo rosso variopinto appollaiato su di un tronco è la prima cosa che vedrete in questo ambiente boschivo. Diciamo che la maggior parte dei soggetti che si è sottoposto a questo test, ha visto questo magnifico animale per primo, ma essendo questo un test visivo basato sulle illusioni ottiche capirete da soli che ci sarà dell’altro dietro a quel volatile perfetto.

Prima di svelarvi la soluzione, qui sotto vi riportiamo il video TikTok di Maxsganga, il quale vi mostra nuovamente l’immagine in maniera più nitida, così potrete farvi ancora un’idea di quello che potrebbe essere in realtà. Guardatela bene da ogni angolazione e come dice il creatore del video non sempre si capisce la soluzione immediatamente.

La soluzione del test visivo

Dopo aver visto questo video TikTok, in quanti di voi hanno capito qual è la figura che si cela dietro a questo bellissimo pappagallo rosso? Eppure una volta capito cosa guardare vi possiamo assicurare che non è difficile, in quanto vi basterà guardare l’immagine da una prospettiva differente. Sappiate che questo body painting, così vengono chiamati questi test visivi delle illusioni ottiche è stato realizzato da Johannes Stoetter, un’artista di body art di uno straordinario talento.

In realtà quello che vedete non è un pappagallo ma una bellissima ragazza che si è prestata per ore a farsi dipingere il corpo dal noto artista, il quale ha riprodotto alla perfezione le varie tonalità di colore per creare questa illusione. Allora l’avete vista la ragazza? Vi diamo un indizio, guardate l’occhio bianco del pappagallo e capirete tutto. L’avete vista?