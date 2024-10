Il tuo vecchio PC potrebbe valere 500.000€ | Non lo buttare: con quest’app sei milionario e non lo sai

Attenzione al tuo vecchio computer, senza saperlo potrebbe valere migliaia di euro. Ecco la storia che ha sconvolto il mondo intero.

Spesso e volentieri decidiamo di fare ‘decluttering’ delle cose che pensiamo non ci servano più. Senza saperlo però, il nostro computer potrebbe valere migliaia e migliaia di euro.

Per scoprirlo ti basterà utilizzare questa applicazione e, in un batter d’occhio, potresti diventare milionario.

Di storie assurde ne è pieno il mondo, ma quella che è divenuta virale in questi giorni è proprio fuori di testa! Quante volte ti sarà capitato di gettare oggetti che ritenevi non dovessero servirti più? Attenzione però, un uomo, senza saperlo, ha buttato via il suo vecchio pc che, tuttavia, valeva milioni di euro.

Inutile dire che la vicenda deve avergli lasciato un bel po’ di amaro in bocca ed ha sconvolto anche il mondo intero.

Come un computer può valere milioni di euro

Generalmente un computer, se rivenduto, può permetterci di fatturare al massimo qualche centinaio di euro. Questo però non è stato il caso di un investitore di nome James Howells, il quale senza saperlo ha gettato nel cassonetto più di 500.000€. La motivazione? Da tempo era entrato nel mondo delle criptovalute e in particolar modo quello dei Bitcoin. Attualmente, una sola di queste criptomonete può permetterci di guadagnare circa 66.000€. James, anni fa e senza ricordarselo, aveva acquistato circa 8.000 Bitcoin, che custodiva ormai da tempo all’interno del suo portafoglio digitale.

Tuttavia, un giorno ha deciso di pulire il suo ufficio e tra le scartoffie gettate via, ha buttato anche il suo hard disk contenente questo tesoro. La sua reazione è stata poi a dir poco folle.

Come se l’è cavata poi l’imprenditore

Come riportato da Money.it, appena l’uomo si è reso conto dell’incredibile errore fatto, ha cominciato a controllare ovunque ed ha persino contattato il comune di Newport (dove vive). Dopo aver chiesto il permesso per entrare dentro la discarica e cercare il suo hard disk, tuttavia gli è stata negata questa possibilità. L’unica cosa che gli è restata da fare? Denunciare il consiglio comunale chiedendo un risarcimento di 495.31 milioni di sterline (circa 657 milioni di dollari), per non avergli dato la possibilità di entrare dentro la discarica. Come se non bastasse, James ha persino proposto al consiglio di dargli il 10% del valore delle criptomonete se gli avessero dato la possibilità di scavare.

Fatto sta che l’udienza ci sarà e si svolgerà a dicembre di quest’anno. Non ci resterà che scoprire se l’imprenditore otterrà i suoi 500.000€!