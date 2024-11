Il Ministero della Salute conferma: VIETATE per sempre le gomme da masticare | Fanno più danni delle sigarette

L’ha decretato il Ministero della Salute, le gomme da masticare sono vietate, in quanto sono ancora più dannose delle sigarette. Dite addio all’alito profumato.

Le gomme da masticare, hanno sempre diviso l’opinione pubblica e anche la comunità scientifica con chi dice che andrebbero consumate con costanza e chi invece le bandirebbe a vita. Questo piccolo confetto bianco o colorato viene masticato da decenni, tant’è che in Italia, ogni regione lo chiama in maniera differente.

Passiamo dal “cicles” del Piemonte, alla “cicca” della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, per passare al “ciunga” in Sicilia e Trentino Alto-Adige e così via. In qualunque modo voi la chiamate, la gomma da masticare per molti non è soltanto un’alternativa allo spazzolino e dentifricio, ma è anche un antistress, nei forti momenti di tensione.

A prescindere da tutto, sappiate che se vi trovate qui, il Ministero della Salute l’ha bandita, rendendola vietata, in quanto “la cicca” farebbe più danni delle sigarette. Sveliamo meglio il loro punto di vista.

Gomma da masticare: pro e contro

Come dicevamo, le gomme da masticare offrono un terreno molto fertile di conversazione, in quanto il dibattito sulla loro efficacia o meno, va avanti dagli albori. È bene precisare che a prescindere da quale sia la vostra opinione in merito, non c’è nulla che batte il dentifricio, lo spazzolino e il filo interdentale per garantire una corretta igiene orale. Detto ciò, sono molteplici gli studi portati avanti dai ricercatori per dimostrare le varie tesi.

Per il team dei pro, riportiamo lo studio prodotto al 64° Congresso dell’Orca (Organizzazione Europea per la Ricerca sulle Carie), i quali confermano i benefici dello xilitolo, per la prevenzione della carie, masticando almeno 5 gomme al giorno. Per il team dei contro invece, come rivelano da clindent.it, sarebbe stata rilevata una correlazione tra la masticazione “dei cicles” e l’insorgere di problemi all’articolazione temporo-mandibolare, gastrite, reflusso gastroesofageo, ulcera e così via.

Il divieto di masticarle

In attesa di scoprire quindi una volta per tutte se possiamo masticare o meno “le cicche”, il Ministero della Salute di Singapore, ha risolto il problema, vietando a priori il suo utilizzo in città. Qui infatti i commercianti non possono né vendere né importare la gomma da masticare e quindi i cittadini hanno il divieto di utilizzarle (a eccezione di chi viene autorizzato dal medico), in modo da tenere pulite le vie della città.

Questi confetti appiccicosi, inquinerebbero e farebbero danni ancora di più dei mozziconi di sigarette abbandonati per strada, dopo il suo utilizzo. Alla fine il problema è sempre lo stesso, se tutti gli esseri umani fossero educati e rispettosi della nostra bella, ma anche malata, Madre Terra, non ci sarebbe bisogno di vietare proprio nulla, non credete?