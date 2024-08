Il Mare con la Mucillagine? No, grazie: le mie vacanze le passo nel fiume più trasparente d’Italia | Con pochi euro prendo pure la canoa

Qui troverai un’acqua sensazionale, più pulita non esiste: altro che mare

Siamo nel pieno del mese più caldo dell’anno, agosto. Molti italiani, nonostante le fatiche economiche di questi ultimi periodi, sono riusciti a prenotare qualche giorno di vacanza in una località di montagna o di mare, a seconda delle preferenze.

Se infatti c’è chi ama scalare vette dalle altitudini vertiginose e dove serve anche una felpa, altri invece amano andare al mare dove, anche se fa caldo, l’acqua fresca consente quando si vuole di rinfrescarsi e di divertirsi, staccando la spina dal lavoro e da tutto il resto.

Se però, dove hai prenotato tu, ti sei reso conto che l’acqua del mare non è affatto bella e pulita come speravi, per le prossime ferie abbandona l’idea della spiaggia e vai qui: è il fiume più pulito d’Italia e non ti farà rimpiangere i Caraibi.

Il fiume più trasparente d’Italia

Quando si pensa alle vacanze, molti italiani pensano solo ed unicamente al mare. In realtà, però, ampliando lo sguardo è giusto includere anche i laghi e i fiumi, che permettono anche ai residenti e a chi non può permettersi settimane in hotel e villaggi di godersi un po’ d fresco. In particolare, sono fortunati tutti quelli che abitano nei pressi del Tirino, che si trova in Abruzzo: questo fiume, infatti, vanta delle acque cristalline e si trova in un ambiente naturale che non ha niente da recriminare a quello dei corsi d’acqua della foresta amazzonica, seppur in miniatura.

Per goderselo al meglio, sia dal punto di vista acquatico che ambientale, i residenti e gli appassionati del Tirino suggeriscono di organizzare un’escursione in canoa: la durata è di un paio d’ore ma ciò che si vedrà durante il viaggio lascerà davvero senza fiato e, per quel lasso di tempo, quasi ci si dimenticherà di essere in Italia.

L’escursione in canoa sul Tirino

Per organizzare un’escursione in canoa sul Tirino ci si può appoggiare a Il Bosso, un’azienda di turismo esperienziale. L’offerta è interessante: su ogni canoa possono salire due adulti e un bambino e l’attività è adatta a tutti. Il percorso è lungo circa 5 kg e dura un paio d’ore e il livello di difficoltà è facile.

Il punto di ritrovo, trenta minuti prima del previsto orario di partenza, è il Centro Turistico e Formativo Valle del Tirino in via Capodacqua 7 a Capestrano, in provincia de L’Aquila.