Hollywood in lacrime: si è spento tenendo nascosta la brutta malattia | Famiglia De Niro devastata

Tutta Hollywood è in lacrime, compresa la famiglia De Niro. L’uomo si è spento improvvisamente lasciando un enorme vuoto.

In queste ore è divenuta virale la notizia di un noto volto di Hollywood che si è spento improvvisamente. Inutile dire che la cosa ha sconvolto il mondo intero e la stessa famiglia De Niro deve aver sofferto moltissimo.

Ma chi è dunque il noto attore che è venuto a mancare proprio in queste ore? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Robert De Niro è senza ombra di dubbio uno dei volti più iconici di Hollywood. L’attore di Taxi Driver, Quei Bravi Ragazzi e The Irishman è sicuramente uno dei talenti più importanti del grande schermo. Vincitore di due premi Oscar, De Niro è ancora oggi impegnato in diversi progetti cinematografici. In queste ore però, l’uomo deve essersi sicuramente fermato a causa di una tristissima notizia.

La scomparsa del famoso collega ha lasciato tutta Hollywood sconvolta e il ricordo della sua famiglia ha emozionato tutti quanti.

La scomparsa del famosissimo Tarzan

Ebbene sì, in queste ore è venuto a mancare il noto Roy Ely, conosciuto principalmente per aver interpretato il ruolo di Tarzan nella serie TV degli anni ‘60. L’uomo aveva ben 86 anni e a confermare il suo decesso è stata proprio la figlia Kirsten. Per omaggiare la memoria del padre, la ragazza ha deciso di condividere sui social un pensiero veramente toccante: “Mio padre era qualcuno che le persone chiamavano un eroe. Era uno scrittore, allenatore, mentore, un uomo di famiglia e un leader. Ha creato un’ondata potente di influenza ovunque andasse”.

Roy Ely, oltre ad essere un bravissimo attore, è stato anche un vero combattente che, in passato, ebbe a che fare con un durissimo trauma.

La forza d’animo di Roy Ely

La sua vita, tuttavia, non è stata soltanto rose e fiori. Nonostante Roy abbia avuto una carriera prosperosa e ricca di successi cinematografici, in passato ebbe a che a fare con un duro colpo: il figlio Cameron uccise la moglie Valerie Lundeen Ely e, dopodiché, fu colpito a morte dalla polizia. Soltanto in seguito si scoprì che Cameron soffriva di encefalopatia traumatica cronica, data probabilmente dal suo ex sport, ossia il football.

Insomma, la vita di Roy Ely è stata ricca di battaglie e nonostante sia stato portato via da una brutta malattia, tutto il mondo ha ricordato la splendida persona che è stato. Lo stesso De Niro deve esserne rimasto veramente dispiaciuto.