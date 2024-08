Ho scovato germi, batteri e muffa nella lavatrice poi la genialata: bastano 2 bicchieri per disinfettarla al 100%

Se anche voi avete trovato orribili germi, muffa e batteri nella vostra lavatrice, non disperate, non dovete buttarla via. Vi basteranno 2 bicchieri e finalmente l’avrete disinfettata al 100%, ecco di cosa parliamo.

La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici diventati indispensabili per tutti i cittadini, in quanto fornisce un aiuto notevole, potendo lavare i propri vestiti a casa senza dover ricorrere a quelle pubbliche a gettoni.

Grazie ai nuovi modelli poi, potrete addirittura acquistare le versioni con una centrifuga più veloce in modo da vedere i propri capi asciugare prima, azionando anche la funzione “anti-piega” per rendere più semplice la procedura di stiraggio.

Ovviamente, lavaggio dopo lavaggio, complice anche l’umidità costante, potrebbero venirsi a creare dentro al cestello, muffa, germi e batteri. Per questo almeno una volta al mese dovreste igienizzarla con 2 bicchieri di questo detersivo.

La manutenzione della lavatrice

Badate bene che anche per la lavatrice, in quanto elettrodomestico, andrà eseguita una manutenzione ordinaria a cadenza regolare, per non parlare di quella straordinaria in caso di bisogno. Ci sono alcune operazioni che andranno effettuate da una mano esperta, mentre altre potrete eseguirle voi stessi, prolungando così di molto la durata dell’elettrodomestico.

Sicuramente la pulizia del cestello è fondamentale, così come quella dei filtri e del vano dei detersivi, dove potrebbero formarsi dei residui che minerebbero il corretto funzionamento della lavatrice. Anche lasciare l’oblò aperto dopo ogni lavaggio potrebbe essere una buona idea per far evaporare l’acqua della condensa.

Come disinfettare la lavatrice

Oltre tutte le azioni descritte in precedenza c’è una pratica molto comune, utilizzata da molti cittadini per disinfettare al 100% la vostra lavatrice, eliminando così quel terribile odore di umido e l’eventuale presenza di muffa, germi e batteri. Vi basterà utilizzare la candeggina e il gioco è fatto.

Ecco come dovrete procedere. Una volta al mese, inserite due bicchieri di candeggina nel cassetto dei detersivi o direttamente nel cestello e fate partire un lavaggio a vuoto ad alte temperature, in modo da disinfettare il tutto per bene. Badate bene però che non tutti i nuovi modelli supportano questa pratica, utilizzata molto dalle nostre nonne con i vecchi modelli, motivo per cui è consigliato leggere bene il libretto delle istruzioni dell’elettrodomestico o contattare direttamente il centro assistenza del brand in questione. In alcuni casi potreste dover acquistare i prodotti specifici per la vostra macchina reperibili in commercio. Alla fine la procedura è la medesima, l’importante è garantire il risultato e ritrovarsi una lavatrice sempre pulita e profumata.