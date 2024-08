Ho messo questo in Friggitrice ad Aria e ho fatto un disastro: si è sciolto tutto e ho dovuto buttarla

Non metterlo in friggitrice ad aria (Fonte: Canva) - Cataniaoggi

Se stai per mettere questo in friggitrice ad aria, fermati subito, in quanto si scioglierà all’istante e dovrai buttarlo, rischiando anche di rovinare l’elettrodomestico. Ecco di cosa stiamo parlando.

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici più gettonati del momento, la maggior parte dei cittadini ce l’ha a casa e nessuno può più farne a meno. Sono molteplici i motivi per cui questo tipo di cottura piace molto.

In primis, per la rapidità con cui cuoce un alimento e secondo per la leggerezza. Poter mangiare le patatine fritte senza sentirsi in colpa è bello e grazie a essa potrete gustare diverse prelibatezze tutte rigorosamente light.

Non tutto però può essere posto all’interno della friggitrice ad aria, per esempio se mettete questo, potrete dirgli addio subito, in quanto si scioglierà al suo interno e farete un disastro. Ecco di cosa stiamo parlando.

Friggitrice ad aria: quali contenitori si possono mettere al suo interno

Prima di parlarvi dei contenitori che assolutamente non possono essere mai messi in friggitrice ad aria, vogliamo parlarvi di quelli che potete mettere senza problemi. Per prima cosa, sappiate che se volete utilizzare la carta da forno per rivestire il cestello, non potete assolutamente utilizzare quella del forno statico o ventilato, ma dovrete comprare quella apposita per questo elettrodomestico. Oltre a questa, potrete usare tutti i contenitori creati ad hoc per la friggitrice, come da indicazione in etichetta.

Inoltre potrete acquistare senza problemi, i contenitori di terracotta, in vetro (solo se adibiti al forno), in ghisa e acciaio inox (solo se sono rivestiti interamente di questi materiali), in pyrex, in carta da forno e alluminio e infine in silicone. Verificate sempre che il materiale sia solo ed esclusivamente quello descritto, se ci sono parti di altri componenti, fate una ricerca online prima di utilizzarlo.

Friggitrice ad aria: non mettere questo contenitore o si scioglierà

Tornando a noi, se non volete vedere un caos dentro la vostra friggitrice ad aria, non mettete assolutamente i contenitori in ceramica con decorazioni applicate, in quanto queste ultime si scioglieranno e renderebbero così tossico l’alimento. Il discorso è diverso qualora la vostra ciotola sia interamente in ceramica ma senza nessun motivo, allora con quello potrete andare sul sicuro, anche se sarebbe sempre consigliato utilizzare quelli specifici per la friggitrice.

Infine, giusto per fare un piccolo ripasso, in questo elettrodomestico non potrete assolutamente riporre al suo interno ciotole in legno, in plastica, tutti i contenitori della linea Tupperware e quelli in carta, in quanto potrebbero addirittura prendere fuoco. La friggitrice è un elettrodomestico straordinario, basta solo saperlo utilizzare e i vostri piatti saranno una delizia.