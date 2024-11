Hai una Postepay? Hai diritto al bonus statale da 3000€ | Nessun limite di isee, tutti aventi diritto

Grazie a Postepay avrai diritto ad un bonus statale di 3.000€. Che aspetti a richiederlo? Tutti quanti saranno compresi.

Sei anche tu a corto di finanze e avresti bisogno di qualche centinaio di euro? Con Poste Italiane la soluzione sarà immediata e sicura. Pensa che potrai ottenere un bonus statale fino a 3.000€ e i requisiti necessari saranno minimi.

In questo modo avrai un importante aiuto e non dovrai rischiare di arrivare in fondo al mese con l’acqua alla gola. Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

Oggigiorno si sa, può capitarci di chiedere qualche prestito per riuscire a soddisfare una qualsiasi esigenza. Se anche tu ne avevi bisogno ma non sapresti da dove cominciare, con Poste Italiane avrai la soluzione perfetta per te. Essere a corto di denaro non dovrebbe essere una vergogna e, proprio per questo, non peritarti mai a chiedere aiuto.

Ecco dunque nel dettaglio come riuscire ad ottenere un piccolo presto da parte di Poste Italiane e riceverlo direttamente sulla PostePay.

Come chiedere aiuto a Poste Italiane

Poste Italiane pensa sempre alle necessità dei propri clienti. Negli ultimi anni, ad esempio, è stato garantito il servizio Mini Prestito BancoPosta. Il soggetto potrà richiedere fino a 3.000€ di prestito, per togliersi qualche sfizio o riuscire ad arrivare a fine mese. Gli unici requisiti richiesti? Dovrà possedere una carta PostePay Evolution e dovrà avere un’età compresa tra i 18 e i 76 anni. Ebbene sì, non sarà richiesta alcuna garanzia al soggetto, ma sarà necessario che abbia la residenza in Italia e abbia un reddito (dimostrabile).

Sarà possibile scegliere se chiedere in prestito 1.000, 2.000 o 3.000€ e dopodiché sarà obbligatorio restituire il denaro entro 23 mesi (in diverse rate distribuite periodicamente).

A quanto ammonta il tasso di interesse

Ovviamente, proprio come ogni altro prestito che si rispetti, anche quello PostePay ha un tasso di interesse su ogni rata. Esso comprenderà sia una quota capitale crescente che una quota interessi decrescente. Gli interessi massimi che possono essere richiesti sono del 14.7% e il TAEG massimo è del 15.66%. Se ad esempio il richiedente ha necessità di ottenere 2.000€, entro 23 mesi dovrà restituire 2.305€. Bisogna sottolineare che il soggetto non dovrà pagare alcuna spesa di istruttoria né per l’incasso del denaro, ma dovrà invece spendere 5€ per l’imposta sostitutiva applicata al contratto.

Insomma, non aspettare un secondo di più e sfrutta anche tu questa opportunità garantita da PostePay Evolution. Soltanto in questo modo potrai farti aiutare senza troppe complicazioni!