Hai un QI adatto per fare il genitore? Lo scopri con questo TEST VISIVO | Cosa vedi nella foto?

Pensi di essere un buon genitore? Attraverso questo TEST VISIVO potrai finalmente risponderti a questo quesito.

Se anche tu sei una mamma o, nel caso, sogni di esserlo, c’è un TEST VISIVO che potrebbe fare al caso tuo. Nonostante non abbia una valenza medica, questa immagine può nascondere degli aspetti del nostro inconscio che spesso sottovalutiamo. Ti ruberà pochissimi minuti del tuo tempo e potrebbe aiutarti a capire se saresti un buon genitore o meno.

Dovrai semplicemente concentrarti e, soprattutto, essere sincera con te stessa. Non temere di sbagliare!

I TEST VISIVI sono un ottimo modo per scoprire degli aspetti nascosti del nostro carattere e, oltretutto, sono anche un perfetto passatempo. L’immagine in alto è stata realizzata da un famosissimo illusionista messicano di nome Octavio Ocampo ed è divenuta immediatamente virale sui social. Bisogna sottolineare che non esiste una risposta giusta o sbagliata al test, perché servirà piuttosto a guardarsi più nel profondo.

Ecco dunque come dovrai procedere per riuscire a capire se hai un QI abbastanza alto per essere un genitore.

Come dovrai svolgere il TEST VISIVO

Innanzitutto questo test è completamente gratuito e, proprio per questo, potresti proporlo anche ai tuoi amici o parenti. Per farlo dovrai ritagliarti un momento per te, in solitudine e che possa permetterti di rilassarti completamente. Dopo aver fatto un sospiro profondo, torna a guardare l’immagine di Octavio e, successivamente, soffermati sulla parte che ti colpisce maggiormente dell’intera rappresentazione. A questo punto, potresti esserti concentrato su una di queste tre immagini: il bambino a sinistra, la madre al centro o il padre a destra.

Ecco nel dettaglio cosa significano ognuna di queste rappresentazioni e quale tipo di mamma sei.

Che mamma sei in base alla tua scelta

Nel caso in cui i tuoi occhi si siano concentrati sulla caravella con il bambino, allora significa che sei una mamma presente per tuo figlio, in grado di immedesimarti in ogni sua richiesta e necessità. Hai anche tu un po’ il cuore genuino e sincero di un bambino, proprio per questo ogni infante è innamorato di te! Se invece hai scelto la barca al centro, significa che sei una donna con la d maiuscola. Non hai bisogno di niente e di nessuno per crescere tuo figlio e combatteresti centinaia di guerre per proteggerlo. Insomma, sei una vera e propria leonessa. Se invece hai scelto la barca con il volto del padre, significa che sei una madre molto autoritaria e non ti sfugge mai niente da sotto il naso. Tuo figlio nutre incredibile rispetto per te e sei un suo modello d’insegnamento.

Insomma, ecco che madre sei o potresti essere per tuo figlio, sei d’accordo con il risultato uscito?