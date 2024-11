Hai un figlio coi brufoli? Ti spetta il bonus dallo Stato | Bonifico immediato di 500€ sul tuo conto

Se tuo figlio ha i brufoli, da adesso potrai ottenere una carta con 500€. Questi soldi in più sul tuo conto potrebbero tornarti utili!

Hai anche tu un figlio con qualche brufoletto? Da adesso potrai approfittare di un’interessante agevolazione! Pensa che potrai addirittura ottenere fino a 500€ e la cosa potrebbe aiutarti ad arrivare in fondo al mese.

Ma di cosa si tratta? E perché una buona fetta della popolazione sta già facendo domanda? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

Purtroppo oggigiorno il costo della vita è aumentato repentinamente e non tutti riescono ad arrivare a fine mese. Se anche tu hai una famiglia e tuo figlio è ancora in piena pubertà, sappi che potrai approfittare di un importante bonus. Si tratta della cosiddetta Social Card o Carta Dedicata a Te che potrà comprendere una buona fetta della popolazione italiana. È stata confermata dalla Legge di Bilancio 2025 e la notizia ha entusiasmato tutti quanti.

Ma scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e perché potrebbe interessarti se hai un figlio coi brufoli.

Cos’è la Social Card e i requisiti per ottenerla

Questa interessante agevolazione è dedicata a tutte le famiglie composte da almeno tre persone che hanno una situazione economica abbastanza precaria. Altro requisito fondamentale è che non abbiano mai avuto accesso ad una misura di sostegno garantita dal Governo italiano. La Social Card non è nient’altro che un bonus spesa utilizzabile per acquistare prodotti alimentari, fare abbonamenti ai mezzi e fare carburante. Proprio come molti altri bonus, anche questo è rivolto unicamente alle famiglie con un ISEE basso (non superiore ai 15.000€ l’anno). È fondamentale inoltre che tuo figlio non superi i 14 anni d’età e dunque sia ancora minorenne.

Se dunque anche tu desideri ottenere questa agevolazione, ecco come potrai richiederla.

Come ottenere questo bonus da 500€

Come accennato precedentemente, le famiglie che riusciranno ad ottenere questo bonus vedranno arrivare nel proprio conto corrente ben 500€. Come evidenziato da Money.it, l’assegnazione sarà erogata in maniera completamente automatica. Questo perché verranno presi in considerazione i registri INPS e dei Comuni italiani e da essi potranno vedere quali persone hanno tutti i requisiti. Bisogna sottolineare che il Governo italiano metterà al primo posto le persone con dei figli piccoli a carico e quelli che hanno un ISEE più basso.

Insomma, forse il 2025 potrebbe portarti delle buone notizie e tra queste anche la Social Card o Carta Dedicata a Te!