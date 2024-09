Hai un carattere socievole? Quest’azienda ti sta cercando: stipendio da nababbo (6000€) senza laurea

Loro prenderanno subito uno stipendio alto: è merito dell’essere socievoli

Quando si parla di ricerca di lavoro, spesso il primo sentimento che sorge è quello dello sconforto. In Italia, infatti, la situazione non è delle migliori: molti giovani lamentano scarse occasioni professionali e, di quelle che ci sono, dicono che vengono offerti pochi soldi e poche gratificazioni a fronte di richieste curricolari e di tempo davvero specifiche ed ingenti.

Sempre più persone, infatti, oggi raggiungono la laurea triennale e questo dovrebbe favorirle nella ricerca del lavoro. Di fatto, però, proprio il fatto che questo titolo di studio è diventato praticamente il minimo sindacabile, l’ha reso un criterio come un altro e non è un punto di vantaggio.

Oggi parliamo però di una bella occasione lavorativa che può far gioire soprattutto chi ha un carattere socievole e capace di adattarsi. Lo stipendio è molto alto, non lo si può lasciare scappare: ecco di che cosa si tratta.

Un’occasione lavorativa incredibile: di cosa si tratta

Ciò di cui parliamo oggi è un’offerta lavorativa incredibile che, però, si rivolge solo a chi ha intenzione di trasferirsi all’estero. Se stai valutando questa possibilità e il tuo carattere allegro e socievole pensi che potrà esserti d’aiuto nel fare nuove amicizie, allora il tuo posto è il Lussemburgo. In questa nazione, infatti, sono presenti più di 2800 annunci di posti di lavoro: si tratta di uno dei Paesi più ricchi di tutta l’Europa e garantisce una vita serena, soprattutto dal punto di vista del guadagno.

Gli italiani, per vivere in Lussemburgo, non devono seguire una procedura così complessa. Per i soggiorni più lunghi di 3 mesi viene richiesto un attestato di registrazione, rilasciato presso il Comune lussemburghese dove si sposterà la residenza. Ciò che serve, però, è la disponibilità a cambiare la propria vita e a lanciarsi verso nuove avventure: se possiedi questa qualità, la tua carriera in Lussemburgo spiccherà il volo.

Gli stipendi medi

In Lussemburgo, lo stipendio medio è di 73.418 euro all’anno, mentre in Italia si raggiungono i 30.284 euro lordi all’anno, circa la metà. Considerando 12 mensilità annuali, quindi, si è sui 6118 euro al mese: non bisogna però sottovalutare il fatto che in Lussemburgo la vita costa molto di più, quindi per i medesimi beni e servizi che si comprano in Italia si spende molto di più.

In questo paese, inoltre, c’è uno dei tassi di disoccupazione più bassi di tutto il continente e questo si attesta sul 5,7%; in Italia, invece, è del 6,5%.