Hai in casa libri come questo? Sono imbevuti di arsenico: rischi malattie mortali | Buttalo subito

Se avete libri come questo in casa rischiate moltissimo, in quanto sono imbevuti di arsenico e i rischi li conosciamo tutti. Prima di buttarlo, proseguite nella lettura e capirete il da farsi.

In questo mondo digitale, il buon sano e vecchio libro cartaceo resterà per sempre un piacere, in quanto il profumo delle pagine, la bellezza di sfogliare sentendo la carta e non un monitor freddo piace ancora a molte persone.

Ovviamente qui il discorso è sempre il medesimo bisogna sempre vedere se siete più puristi o contemporanei, quelle sono scelte, eppure vi stupirà sapere quante persone preferiscono ancora la copia cartacea piuttosto che l’ebook.

Sicuramente però dopo questa informazione che vi staremo per dare, quelli che hanno l’abitudine di inumidire le dita con la saliva forse ci penseranno bene prima di rifarlo. Sappiate che se avete in casa questi libri sono velenosi essendo imbevuti di arsenico. Spieghiamoci meglio.

Una classifica sui libri che fa riflettere

Noi italiani probabilmente non avremo tanti di questi libri pieni di arsenico da temere, in quanto la classifica stilata da persemprenews.it, non ci fa apparire bene agli occhi degli altri Stati, in quanto non siamo dei lettori assidui. Secondo la classifica europea, noi siamo in fondo alla classifica per il numero di libri letti nel 2022. Ai primi posti troviamo invece il Lussemburgo, seguito da Danimarca e l’Estonia, mentre al fondo della classifica troviamo al terzultimo posto l’Italia, seguiti da Cipro e Romania.

Gli appassionati nel nostro Paese invece che leggono maggiormente sono donne e giovani, in quanto nel 2022 il 40% delle donne ha letto almeno un libro nell’anno, mentre gli uomini erano solo il 33%. I libri danno tanto in quanto ci portano in tanti mondi e in tante realtà, pagina dopo pagina e forse sarebbe meglio sacrificare un’ora di controllo assiduo sui social al giorno, dedicandolo alla lettura di una buona storia, fidatevi non ve ne pentirete.

Le parole dell’esperto

Tornando a noi, un video TikTok molto interessante, sta girando in queste ore, nel quale Luca Cena, dal suo profilo whitelandsrarebooks, ha scioccato tutti con questa terribile notizia. In pratica ha rivelato di come i libri dell’800 e del 900, di colore verde, contengono delle piccole quantità di arsenico, in quanto in passato per ottenere quella colorazione si usava questa sostanza velenosa. Ovviamente come ha rivelato per intossicarsi bisognerebbe mangiarli i libri e sicuramente, come consiglia non è sicuramente una buona idea.

Il problema principale sono le biblioteche dove di questi volumi ce ne sono parecchi, per questo motivo sono molte le strutture che stanno facendo una cernita per verificare la presenza o meno di questa sostanza tra i loro scaffali. In quanti di voi sapevano di questo problema? Guardate il video e capirete.