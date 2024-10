Gratta e Vinci, il metodo dei furbetti per vincere sicuro: 10.000€ in pochi tentativi | Usano il telefono

Così vincerai sempre: svelato il trucco dei Gratta e Vinci

Il Gratta e Vinci altro non è che un gioco che, grattando i simboli presenti su un cartoncino, consente di vincere dei premi in denaro. Si tratta dell’unica forma di lotteria istantanea che è autorizzata a pagare premi in denaro, in Italia e sul mercato ne esistono di diversi tipi: si va dai cartoncini da 1 euro fino a quelli di 20 euro o oltre.

Questi cartoncini si possono acquistare in edicola, in tabaccheria e in molti altri punti vendita autorizzati ma, come ogni forma di gioco d’azzardo, anche i Gratta e Vinci possono dare problemi di dipendenza, quindi bisogna prestare attenzione a non cadere nell’insidiosa trappola.

Oggi, però, parliamo di un metodo che qualche furbetto ha trovato per vincere sempre. Ecco di che cosa si tratta: basta avere un cellulare e conoscere a menadito questa procedura.

Gratta e Vinci, come portarsi a casa sempre i soldi

La vicenda di cui vi parliamo oggi è accaduta veramente, in un paese in provincia di Taranto. Tre persone, infatti, quando si sono accorte che per sole due cifre la loro attesissima vincita stava sfumando, hanno truccato il cartoncino del Gratta e Vinci che così, da perdente, risultava vincente. La loro strategia, però, non si è rivelata così astuta perché a mettergli i bastoni tra le ruote ci ha pensato la commissione incaricata di controllare le vincite della Lotteria nazionale che, dopo aver scoperto la truffa, ha mandato a processo i tre. Oggi, tutti e tre rischiano una condanna per tentata truffa, ricettazione e concorso in falso. Un modo molto goffo, dal momento che la commissione usa il codice a barre (inquadrabile da un qualsiasi telefono al giorno d’oggi) per verificare automaticamente le vincite.

In realtà, prima dell’intervento della commissione avevano provato a mettere al sicuro la somma vinta, infatti si erano recati da un notaio per depositare il Gratta e Vinci. Anche questo, però, non è bastato ad evitargli lo smascheramento.

Di chi si tratta

Secondo le prime informazioni che trapelano, si tratta di due uomini di Ceglie Messapica di 46 e 47 anni e di un 51enne di Martina Franca. I tre, per provare ad incassare la vittoria, avevano incollato sul loro cartoncino di Gratta e Vinci i numeri vincenti: nello specifico, avevano usato quelli presenti nella sezione del “Maxi bonus”, che permette di vincere fino a 10 volte il premio. Ora, però, per loro le cose si mettono male.