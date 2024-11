Google Maps, addio per sempre sul territorio italiano: non lo puoi più usare | Pena multa salatissima

Attenzione ad utilizzare Google Maps! Da adesso sul territorio italiano dovrai salutarlo. La sanzione è tostissima.

Tutti quanti utilizziamo quotidianamente Google Maps per girare in città e non solo. Tuttavia, proprio in queste ore, è giunta notizia che non sarà più possibile utilizzarlo. Il rischio? Una multa che ti potrebbe far passare la voglia di fare il furbetto.

Ma ecco nello specifico di che cosa si tratta e perché non potrai più sfruttare questo salvavita nella nostra nazione.

Quante volte ci saremo chiesti: “Com’era il mondo prima di Google Maps?” mentre passeggiavamo per le vie di una città che non conoscevamo? Probabilmente, oggigiorno, senza questa app saremmo persi (in tutti i sensi) e proprio per questo la utilizziamo abitualmente. Alle classiche mappe non siamo più abituati e questo potrebbe essere un grave problema. Questo perché, proprio in queste ore, una notizia ha attirato l’attenzione di tutti quanti.

Si tratta di una nuova regola del Codice Stradale che dovrai rispettare alla lettera se non vorrai rischiare grosso.

Perché non scherzare con il Codice della Strada

Come ben sappiamo, il Codice della Strada prevede moltissime regole che devono essere seguite alla lettera. Soltanto in questo modo potremo evitare di essere un pericolo per noi e per gli altri. Oltre a non superare i chilometri orari di velocità, non bere o assumere sostanze quando si è alla guida, rispettare i segnali stradali e quant’altro, sappiamo che anche utilizzare il telefono è severamente vietato. D’altronde gli smartphone sono una grande distrazione quando si è alla guida e sono una delle principali cause d’incidente.

Questo significa soltanto una cosa: anche utilizzarlo per guardare Google Maps è una violazione al Codice Stradale.

Cosa rischi utilizzando Google Maps alla guida

Negli ultimi periodi, i controlli per strada sono diventati ancora più severi e, di conseguenza, le multe sono praticamente triplicate. L’obiettivo è quello di incentivare le persone a rispettare sempre il Codice Stradale. Basti pensare che attualmente chi viene fermato con il cellulare in mano potrebbe rischiare una sanzione salatissima. Il costo è di ben 165€, 115.50€ nel caso in cui decidessi di pagarla entro cinque giorni. Inoltre, questa violazione potrebbe costarti anche ben 5 punti della patente e, proprio per questo, è bene che tu stia particolarmente attento.

Insomma, non sottovalutare assolutamente la questione e pensaci due volte prima di aprire Google Maps quando sei alla guida. Potresti rischiare di essere rincorso dalle sirene dei Carabinieri!