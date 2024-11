Godetevi la vecchiaia: lo spumante lo paghiamo noi | 100€ a tutti i pensionati: c’è una sola condizione

È arrivato il momento di godersi un po’ di riposo. 100€ in più a tutti i pensionati d’Italia. È fondamentale però un requisito.

È arrivato anche per te il momento di goderti la tua meritata pensione? Dopo anni di lavoro hai finalmente questo tuo momento di riposo?Da adesso avrai la possibilità di aumentare l’importo mensile. Ti basterà possedere questo requisito e il gioco sarà fatto.

Ma ecco nel dettaglio tutte le informazioni utili per poter ricevere più denaro all’interno della tua pensione mensile.

La pensione è un momento che tutti i lavoratori ambiscono a raggiungere. Purtroppo però, può capitare che l’importo mensile sia troppo basso e alcune persone possono veramente faticare. Quello che però non tutti sanno è che la Legge Dini consente ai cittadini di incrementare l’importo della propria pensione e questa somma di denaro può superare addirittura i 100€.

Inutile dire che la cosa ha entusiasmato moltissimo gli italiani e, se anche tu hai bisogno di qualche soldo in più, forse dovresti leggere attentamente questo articolo.

Come aumentare la propria pensione

Per poter incrementare la propria pensione è necessario però un requisito: essere una lavoratrice madre. Ebbene sì, la cosa è sottolineata all’interno dell’articolo 1, comma 40 della legge n°335, quindi nessuno potrà avere da ridire. L’aumento della pensione avverrà seguendo una normativa che modifica le regole dell’importo base. Come ben sappiamo, la pensione del cittadino italiano viene calcolata in base agli anni di contributi versati durante la sua carriera lavorativa (considerando però il tasso di capitalizzazione). Secondo però la legge Dini, in base al numero di figli che una donna ha, avrà la possibilità di ricevere più denaro durante la pensione.

Ecco pero nel dettaglio di quanto potrebbe aumentare la tua in base ai figli che possiedi.

Menomale esistono i figli per i pensionati!

Per poter calcolare l’aumento dell’importo, è fondamentale però prendere in considerazione anche l’età in cui si va in pensione e il montante contributivo maturato. Se ad esempio una persona va in pensione a 64 anni, secondo la legge Dini potrebbe guadagnare 324€ in più ogni anno se ha uno o due figli e 670€ se invece ne ha tre. Ovviamente, più il montante è alto, più sarà possibile arrivare ad ottenere circa 100€ al mese di aumento della propria pensione.

Insomma, da adesso potrai finalmente festeggiare la tua pensione e, perché no, concederti anche una bella bottiglia di champagne per questi 100€ in più!