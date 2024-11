Giovanna Civitillo, ‘dimentica’ Amadeus con il volto noto conosciuto a Sanremo: a pensare che gliel’ha presentato proprio il figlio

In queste ore Giovanna Civitillo ha attirato l’attenzione di tutti quanti. Con chi è stata beccata

Tutti quanti conosciamo Giovanna Civitillo e sappiamo che, da tempo, fa coppia con il famoso conduttore televisivo Amadeus. Eppure, proprio in queste ore, sono cominciati a circolare degli scatti che non sono certamente passati inosservati agli italiani.

Sembrerebbe proprio che la donna si sia dimenticata del proprio partner e la cosa assurda? La sua nuova ‘fiamma’ gli è stata presentata proprio dal figlio.

Giovanna Civitillo e Amadeus sono senza ombra di dubbio una delle coppie dello spettacolo più apprezzate e seguite dagli italiani. A renderli particolarmente amati è sicuramente la loro riservatezza, nonostante entrambi siano due personaggi noti alle persone. Recentemente i due sono stati maggiormente sotto ai riflettori, vista la conduzione di Amadeus del Festival di Sanremo.

In queste ore però sono cominciate a circolare delle immagini piuttosto ambigue della sua dolce metà Giovanna. Ma eccole nello specifico.

Le immagini che hanno fatto il giro del web

Come detto precedentemente, Amadeus negli ultimi anni è stato particolarmente impegnato a condurre il Festival più importante della nostra nazione. Il suo lavoro è stato più che egregio e, durante questo tempo, il conduttore ha deciso di far salire sopra al palco dell’Ariston cantanti di ogni genere e tipo. Tra questi, impossibile non ricordarlo, l’anno scorso Amadeus ha deciso di dare questa opportunità anche a Geolier, noto rapper napoletano. Una proposta unica nel suo genere e sicuramente mai vista prima al Festival di Sanremo.

Il ragazzo si è poi aggiudicato la seconda posizione e, tra gli svariati fan che l’hanno tifato, anche il figlio di Amadeus aveva un debole per la sua musica!

Giovanna Civitillo si ‘dimentica’ Amadeus con lui

In queste ore Giovanna ha deciso di condividere sui social uno scatto che ha fatto immediatamente il giro del web: lei abbracciata a Geolier dopo che il rapper si è presentato al firma copie del marito. Tra le immagini appare poi anche il figlio Jose, suo fan numero uno. La donna ha poi scritto come didascalia: “Napule è mamma e papà e i’ so figlio a lloro”. Inutile dire che questo loro incontro dopo Sanremo ha riportato alle persone un sacco di ricordi e qualcuno ha persino ironizzato sul fatto che la donna abbia sostituito Ama con il talentoso napoletano.

Insomma, di una cosa possiamo essere certi: Amadeus e Giovanna ci sorprendono ogni volta.