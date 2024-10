Gino Sorbillo lancia la promo epica: pizza e bibite gratis per tutti | Senza spendere neanche 1€

Pizza e bibita gratis da Gino Sorbillo: una promozione mai vista prima

Il suo nome non vi sarà sicuramente nuovo ma, per chi non lo conoscesse, Gino Sorbillo è un noto pizzaiolo napoletano famoso in tutto il mondo come ambasciatore della vera pizza italiana. Di fatto, la sua famiglia è legata a doppio filo alla pizza da ben tre generazioni: suo nonno ebbe 21 figli, tutti diventati pizzaioli e fu lo storico fondatore della Pizzeria Sorbillo in via dei Tribunali, a Napoli.

Dopo aver studiato ragioneria, Gino Sorbillo si avvicina alla pizza come tutta la sua famiglia e si lancia nel mondo dell’imprenditoria, nonché in quello della televisione, esperienze che lo rendono un’autorità nell’ambito della pizzeria in tutto il mondo. Proprio in questi giorni, si ha la fortuna di assaggiare le sue creazioni in modo totalmente gratuito: ecco dove e perché.

Sorbillo dà la pizza gratis: cosa sta succedendo

Sono diversi i locali che Gino Sorbillo ha all’attivo e che portano avanti la tradizione della famiglia e le ricette storiche tramandate dal nonno al nipote. A Napoli ce ne sono due, la storica in via Tribunali e un’altra in via Partenope 1. Due sono anche i locali di Roma, uno in Largo Augusto Imperatore e l’altro ne La Rinascente di via Tritone. A Milano, invece, di pizzerie Sorbillo ne ha ben sei: in largo Corsia dei Servi, in via Montevideo, in via Ugo Foscolo, in corso Vittorio Emanuele, in via Agnello e in via Borsieri. Una pizzeria Sorbillo, poi, è presente anche a Genova, un’altra a Torino, una a Ibiza, una a Miami ed infine una a Tokyo, in Giappone.

Proprio in questi giorni, però, il noto pizzaiolo è al lavoro per la prossima apertura nel quartiere Prati di Roma, in via Terenzio 12, tra via Cola di Rienzo e via Crescenzio. Ecco per l’occasione cos’ha organizzato!

Corri a Roma, c’è Sorbillo

Per inaugurare la propria nuova pizzeria nel quartiere Prati di Roma, Gino Sorbillo dalle 19 di oggi lunedì 21 ottobre offre pizze e bevande gratis a chiunque passi dal locale nuovo. Qui si potranno gustare, oltre ai grandi classici, anche due pizze dedicate a Roma: l’Amatriciana, con sugo all’amatriciana, formaggio conciato romano, peperoncino, olio extravergine, burrata e basilico e la Grigia con guanciale, pecorino, olio extravergine e pepe. Ad annunciare l’apertura del locale e le pizze gratis di oggi è stato Sorbillo stesso sul proprio seguitissimo profilo Instagram: occasione da non perdere!