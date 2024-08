Fuori ora il nuovo volantino Trony: clienti impazziti si caricano tutto in spalla | Stanno esaurendo questi elettrodomestici

I clienti sono impazziti dalla gioia dopo aver visto il nuovo volantino Trony, si stanno portando via tutto. Gli elettrodomestici più gettonati stanno esaurendo velocemente, dovreste quindi affrettarvi.

In questo periodo di saldi, i clienti si soffermano maggiormente nel reparto abbigliamento, scarpe e accessori vari, peccato che spesso si dimenticano che anche i negozi di elettrodomestici vari mettono i loro prodotti in sconto.

Se poi ci aggiungiamo anche le offerte da volantino abbinate, realmente riuscirete a rifarvi casa spendendo la metà di quello che paghereste normalmente. Gli sconti sono validi sia online che nei negozi fisici in modo da decidere la modalità che vi viene più comoda per l’acquisto.

Da Trony per esempio c’è il fuori tutto, in quanto il nuovo volantino ha delle offerte talmente spettacolari che i clienti si stanno portando via tutto, lasciando gli scaffali vuoti. Questi elettrodomestici sono i più gettonati.

Il volantino Trony: prendi 3 paghi 2

Attualmente sono in corso di validità due volantini da Trony, il primo terminerà il 31 luglio e il secondo è iniziato il 25 luglio e concluderà la sua validità il 21 agosto. In entrambi c’è un’offerta che vi lascerà senza parole, cioè il “Prendi 3, paghi 2“. Le regole per questa agevolazione rilasciata dal noto punto vendita sono molto semplici.

Acquistando un grande elettrodomestico o un televisore partendo da un minimo di 399 euro oppure un piccolo elettrodomestico, spendendo almeno 49 euro (in alcuni punti vendita è 99 euro), acquistando altri due prodotti a scelta, riceverete subito un buono sconto da usare subito in cassa uguale al prezzo dell’articolo meno caro che avrete acquistato.

Fuori tutto da Trony

Sono molti gli elettrodomestici più gettonati che vanno a ruba, soprattutto in questo periodo da Trony, in quanto i prezzi del volantino sono veramente un affare. Non vi riporteremo le singole offerte in quanto potrebbero subire delle modifiche in base alla regione di appartenenza, per esempio in Calabria e Sicilia fino al 21 agosto è prevista una sezione di prodotti, inserita nell’offerta “I migliori prodotti pensati per te” dove i clienti potranno vagliare tra moltissimi prodotti tech di ogni genere scontatissimi. Per non parlare di tutta la sezione “Speciale clima” che vi permetterà di respirare in queste giornate torride.

Per questo vi conviene andare a visionare il volantino attualmente in corso. Tra l’altro, oltre all’offerta “Prendi 3, paghi 2”, di cui vi abbiamo parlato in precedenza, è presente anche la variante “Prendi 2 Paghi Metà del Meno Caro“. Infine, molti prodotti ed elettrodomestici sono pagabili in comode rate, la cui prima tra l’altro partirà a gennaio 2025. Un affare insomma, cosa state aspettando ad andare da Trony?