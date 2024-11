Follia dal Codice della Strada: proibite queste auto alle donne | Non sarebbero “capaci” di guidarle

Assurdità del Codice della Strada. Da adesso le donne non potranno più guidare questi veicolo. Ma ecco perché.

È arrivato il momento di smetterla di pensare che ‘una donna al volante è un pericolo costante’. Proprio come gli uomini, anche le donne possono essere delle bravi guidatrici. Eppure questo Codice della Strada la pensa diversamente e la legge vedrebbe alcuni modelli di auto vietati alla clientela femminile.

La motivazione? Sembrerebbe che non siano ‘capaci’ a maneggiare un veicolo del genere. Ma ecco tutto quello che dovresti sapere.

Purtroppo si sa, esiste ancora molta descriminazione femminile e non tutte le donne possono sentirsi al pari degli uomini. A lavoro, ad esempio, può capitare che un maschio guadagni più di una donna e senza alcuna motivazione precisa. In queste ore è divenuta virale una notizia che riguarderebbe proprio le auto. Stando alle regole previste dal Codice della Strada, non tutti potrebbero guidare più alcuni veicoli.

Ecco però nel dettaglio perché le donne non hanno questo diritto e quale motivazione si nasconde dietro.

La triste differenza fra uomini e donne

Siamo abituati a pensare che gli uomini siano più bravi a guidare rispetto alle donne e, purtroppo, questa diceria è diventato l’ennesimo modo per discriminare il genere femminile. La cosa assurda? Le stesse donne hanno finito per crederci ed essere poi loro stesse vittime di questa forma patriarcale. Nonostante ciò, noi in Italia dovremmo sentirci molto fortunati. Questo perché le donne hanno gli stessi diritti degli uomini e, seppur servirebbe qualche aggiustatina, non hanno alcun limite quando vogliono acquistare una nuova auto.

Al contrario, in Arabia Saudita, è in vigore una legge veramente assurda e che vedrebbe le donne completamente ‘sottomesse’.

Le donne in Arabia Saudita e la scelta del Codice della Strada

Ebbene sì in Arabia Saudita, fino al 2018, alle donne era completamente vietato guidare. E no, non si tratta del 1800, ma di una legge che era in vigore fino a sei anni fa. Oggi possiamo dire che le cose sono cambiate in positivo e le femmine hanno la possibilità di prendere la patente e guidare. Tuttavia, ci sono ancora svariate restrizioni informali che potrebbero scoraggiare le donne a farlo. Purtroppo quindi, ancora oggi, le donne che guidano in Arabia Saudita sono veramente poche, mentre i guidatori maschi sono in estrema maggioranza.

Insomma, smettila di dire che le donne non sanno guidare e pensa a questi Paesi in cui non hanno neanche il diritto di farlo!