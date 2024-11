Follia dal codice della strada: da oggi il rossetto è vietato per i conducenti | Più grave dell’alcool

Nuova assurdità del Codice della Strada. Da adesso sarà vietato indossare il rossetto rosso alla guida. Ecco perché!

Il Codice della Strada dovrebbe essere la ‘Bibbia’ di ogni guidatore. Eppure, spesso e volentieri, potrebbe prevedere delle regole veramente assurde. In queste ore è divenuta virale la notizia che vedrebbe una nuova normativa in vigore: non si potrà più indossare il rossetto rosso alla guida.

Ma come mai? E cosa c’entra questo prodotto make-up con il Codice della Strada? Non ci resta che scoprirlo subito insieme.

Quando si è alla guida è fondamentale rispettare sempre ogni regola prevista dal Codice Stradale. Fare i furbetti potrebbe essere un grosso pericolo sia per la nostra incolumità e per quella degli altri, sia per il nostro portafoglio. Questo perché si può rischiare delle sanzioni salatissime che potrebbero farci passare la voglia di infrangere le regole.

Nonostante però alcune leggi siano fondamentali e di vitali importanza, ce ne possono essere alcune che possono far storcere il naso. Eccone una nello specifico.

Da adesso stop al rossetto rosso; ti farà rischiare una multa

Come ben sappiamo, quando si è alla guida è fondamentale non superare mai i chilometri orari di velocità, non guidare mai in stato di ebbrezza, non assumere sostanze stupefacenti e rispettare sempre i segnali stradali. Oltre però a questo ABC dei guidatori, esistono alcune regole meno conosciute dalle persone, ma comunque fondamentali. Ad esempio, tu sapevi che l’auto non può essere mai troppo sporca? Circolare con il parabrezza non pulito potrebbe essere la causa di una multa salatissima.

Un’altra regola che ha attirato l’attenzione delle persone è quella riguardante il rossetto rosso. Ma in che senso? Scopriamolo subito assieme.

La legge prevista in Arabia Saudita

Purtroppo si sa, in Arabia Saudita le donne sono ancora molto discriminate e sottomesse al potere maschile. Anche per quanto riguarda la guida, tu lo sapevi che fino al 2018 non avevano neanche questo diritto? Per fortuna le cose sono leggermente cambiate e adesso una femmina può decidere di prendere la patente. Tuttavia, al contrario degli uomini, sono ancora sotto al mirino delle autorità. In Arabia Saudita è vietato ad esempio truccarsi o sistemarsi i capelli mentre si è al volante. Si tratta sicuramente di una regola molto particolare che, tuttavia, potrebbe avere più senso rispetto alle altre. D’altronde distrarsi alla guida è sempre pericoloso e il rossetto rosso potrebbe diventare una possibile causa d’incidente!

Insomma, anche se sei in Italia, pensaci due volte prima di sistemarti il make-up quando sei alla guida.