Famiglia D’Angelo devastata dal dolore: addio commosso a 66 anni | Aveva tentato il trapianto, inconsolabile Nino

Nino D’Angelo e la sua famiglia, così come tutti i fan, sono devastati dal dolore per quell’addio improvviso. Aveva 66 anni e purtroppo il trapianto non è andato a buon fine.

Non ha ovviamente bisogno di presentazioni Nino D’Angelo, le cui canzoni resteranno per sempre nel panorama della musica italiana. Prima ancora di Gigi D’Alessio, c’era lui, “lo scugnizzo” con il mitico e intramontabile caschetto biondo che mieteva consensi anche solo con “Nu jeans e ‘na maglietta”.

Non solo cantante, ma anche attore, regista e sceneggiatore, il mitico Nino, fa cantare e sognare i suoi fan da decenni. Per lui il tempo sembra si sia fermato e nonostante abbia spento da poco 67 candeline, la sua presenza riesce ancora a riempire i luoghi dove si esibisce.

Nino, un po’ come tutti, durante la sua carriera ha vissuto momenti di massimo splendore alternati a quelli di profonda tristezza, come quando dovette dire addio ai suoi amati genitori. Il suo umore attualmente è basso, dopo aver appreso di quella scomparsa che ha fatto commuovere la famiglia D’Angelo. Aveva solo 66 anni e dopo il trapianto la situazione è purtroppo precipitata.

Il dolore di Nino D’Angelo

Nino D’Angelo come dicevamo è sempre stato un fuoriclasse della musica napoletana, ma ha dimostrato a tutti quanto la fama conta poco, se si viene a perdere gli affetti più cari. Quando ha perso prima sua mamma e poi suo papà è stato devastato, è finito in depressione e come ha rivelato lui stesso, è stato anche grazie all’amore di sua moglie e dei suoi figli se è riuscito a emergere da quel luogo buio in cui la mente l’aveva portato.

Nino e sua moglie, Annamaria Gallo si sono sposati nel 1979 e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia sta andando sicuramente controcorrente per quello che sembrano essere i canoni attuali del mondo dello spettacolo. Si sono giurati amore eterno e si amano come fidanzatini, come ha raccontato il cantautore al Corriere della Sera: “camminiamo mano e nella mano e se ci dobbiamo dare un bacino davanti a tutti lo facciamo! Mia moglie è un’antidiva al massimo…”.

Una tragica perdita

Nino D’Angelo come dicevamo, ha passato momenti di alti e bassi nella sua vita e anche grazie all’amore di sua moglie e dei suoi figli è riuscito ad andare avanti, continuando a regalare emozioni ai suoi fan. Attualmente si sta godendo la sua vita familiare, insieme ai nipotini che gli portano molta gioia, come possiamo vedere dai suoi post social e sarà sicuramente grazie a loro che riuscirà a non pensare troppo al dolore della notizia da poco ricevuta.

Il fratello di un’altra icona e leggenda della canzone italiana, cioè Pino Daniele, è venuto a mancare all’età di 66 anni, per alcune complicanze sopraggiunte dopo il trapianto al cuore a cui si era dovuto sottoporre, come riportano da TGCom24. In molti hanno ipotizzano che Nino possa essere triste di questa notizia, avendo vissuto con Pino e Carmine Daniele, nella stessa città ed essendo stati amici. Come aveva rivelato quando era venuto a mancare il noto cantante: “Eravamo amici, ma ero un suo fan, come tutti: lascia un vuoto immenso. Pino non era soltanto un grande personaggio di Napoli, ma era la storia della nostra città…”.