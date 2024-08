Facebook Ti spia: questa é la prova regina che lo fa tutti i giorni | Come interrompere immediatamente

Non tutti sanno che Facebook può spiarci senza che ce ne rendiamo conto. Ecco dunque come proteggersi dal famosissimo social.

Facebook è sicuramente uno tra i social più utilizzati e amati dalle persone in tutto il mondo. Potremmo addirittura affermare che è stata la prima piattaforma a spopolare così tanto e a rendere i social una realtà a tutti gli effetti. Nonostante i centinaia di aspetti positivi, Facebook nasconde un retroscena che in pochi conoscono veramente: può spiarci e prendere delle nostre informazioni private.

Ma come è possibile che avvenga ciò? E come fare per proteggersi dalla cosa? Scopriamolo subito insieme nel seguente articolo.

L’app blu è una delle più utilizzate in tutto il mondo da diversi anni a questa parte. Essa ci permette di rimanere in contatto con amici, parenti e colleghi, condividere post, pubblicare storie, acquistare nel Marketplace e molto altro ancora. Negli anni si è evoluta al punto tale da essere ricca di stimoli per l’utente che la utilizza giornalmente. Insomma, possiamo affermare che Facebook ha sempre saputo come rimanere al passo con tutti gli altri social.

Purtroppo però, non è tutto oro quel che luccica e dietro ad uno dei social più utilizzati in tutto il mondo si nasconde un aspetto da non sottovalutare.

Come fa Facebook a spiare l’utente

Ad aprire gli occhi a diverse persone è stata la content creator Diana Ursu, che ha condiviso su Instagram un video in cui spiegava dettagliatamente la cosa. Sembrerebbe che Facebook spii i propri utenti attraverso il microfono del cellulare, per proporre poi a loro pubblicità, post e video indirizzati in base alle loro esigenze, passioni o bisogni. La prima cosa da fare per proteggersi dalla cosa è andare nelle impostazioni del proprio cellulare, scorrere in basso nelle applicazioni e premere su quella dell’app Facebook.

Il primo passo sarà quello di disabilitare il microfono direttamente dalle impostazioni del telefono, ma potrebbe non bastare.

Il secondo step per non essere più spiati

Dopodiché sarà necessario aprire l’applicazione e premere le tre linee orizzontali in alto alla schermata. Scorrendo verso il basso dovrai poi cliccare sulla sezione ‘Impostazioni e Privacy’, dove dovrai successivamente premere su ‘Impostazioni’ e ‘Autorizzazioni del dispositivo’. Infine, cliccando su ‘Microfono’ potrai vedere se l’accesso ad esso è stato definitivamente tolto o meno.

Attraverso questa semplice mossa potrai finalmente non essere più spiato da Facebook e tenere la tua privacy sicura al 100%. Non perdere più tempo e fallo subito!