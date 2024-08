Eurospin vince tutto: il suo caffè in capsule é il più apprezzato di tutti | Migliaia di vendite ogni giorno

Eurospin vince la gara: il suo caffè è il più buono e apprezzato dagli italiani. Ecco l’indagine che ha aperto gli occhi alle persone.

Ti sei mai chiesto quale sia il miglior caffè in capsule venduto in commercio? A darci finalmente una risposta è stato Altroconsumo che, recentemente, ha svolto un’indagine accurata su diverse marche vendute negli scaffali dei nostri supermercati. Sembrerebbe che il miglior rapporto qualità/prezzo lo abbia proprio Eurospin e, inutile dirlo, tutti quanti sono corsi ad acquistare il caffè in questione.

Ma ecco il prodotto che ha vinto secondo questa indagine e perché dovresti acquistarlo immediatamente anche tu.

Per noi italiani il caffè non è semplicemente una bevanda per attivarci, ma un vero e proprio credo. Tutti quanti possediamo infatti almeno una macchinetta per caffè espresso dentro casa, a lavoro o in ufficio e senza di essa probabilmente non riusciremmo a vivere. Se però anche tu non sei ancora riuscito a trovare le migliori capsule per te, Altroconsumo ha rivelato quale sia la migliore marca in commercio.

Tutti quanti la stanno acquistando, anche grazie al suo prezzo senza precedenti. Ma ecco di quale caffè si tratta.

L’indagine di Altroconsumo sulle marche di caffè

Altroconsumo ha dunque analizzato ben 24 marche di caffè in capsule compatibili con le macchinette Nespresso. I parametri che hanno preso in considerazione sono stati: la qualità e come viene lavorata la materia prima, i chicchi del caffè e anche il materiale che viene utilizzato per realizzare la capsula che li avvolge. Come se non bastasse, alcuni esperti di caffè hanno provato ognuna di queste marche e anche grazie alle recensioni dei clienti si è arrivati ad una conclusione.

Il miglior caffè in capsule è venduto da Eurospin e, proprio per questo, dovresti correre ad acquistarlo.

Il caffè Eurospin da acquistare

Il test ha infatti mostrato come, in base ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, il miglior caffè in capsule nella nostra nazione sia Don Jerez Espresso di Eurospin. Il discount, anche questa volta, è riuscito a battere gli altri grazie ai suoi prodotti di qualità. Attualmente una confezione di questo caffè è venduta a 3.20€ (con 20 capsule al suo interno, circa 0.16€ per capsula). Chiunque lo abbia assaggiato giurerebbe che sia delizioso proprio come quello del bar e, proprio per questo, conta migliaia di vendite ogni giorno. Che aspetti quindi ad acquistarlo anche tu?

Soltanto così potrai avere delle capsule deliziose, ad un prezzo più che conveniente e riconosciute persino come le migliori da alcuni esperti!