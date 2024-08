Eurospin: Sebadas e Culurgiones solo fino all’8 settembre | Un tuffo in Sardegna con meno di 3€

Da Eurospin puoi trovare diverse specialità sarde a meno di 3€. Queste offerte arriveranno fino all’8 settembre. Non fartele scappare!

Se anche tu acquisti fedelmente la tua spesa da Eurospin, sappi che in questi giorni avrai la possibilità di volare in Sardegna con meno di 3€! Questo perché potrai trovare tantissime specialità della regione in offerta e a prezzi più che convenienti. Tutti quanti hanno già riempito il carrello e non dovresti farti scappare assolutamente queste delizie.

Ecco dunque quali prodotti tipici della Sardegna potrai trovare da Eurospin e perché non dovresti farteli scappare.

Eurospin è un noto discount presente anche nella nostra nazione che propone ai propri clienti un ottimo rapporto qualità/prezzo. All’interno di questo supermercato è possibile infatti trovare alimenti di prima qualità a prezzi più che competitivi. Insomma, ogni volta che mettiamo piede da Eurospin il nostro portafoglio ci ringrazia! Andando a sbirciare nel volantino di queste settimane, è possibile trovare un sacco di offerte imperdibili.

Tra queste troviamo la promozione sulle specialità tipiche della Sardegna, ideali per chi sogna da tempo un viaggio in questi luoghi meravigliosi!

Quali specialità acquistare da Eurospin

Queste imperdibili offerte sono cominciate dal 26 di agosto e termineranno l’8 di settembre. Andando a sbirciare sul volantino, è possibile notare due pagine dedicate unicamente alle specialità sarde vendute all’interno del supermercato in questi giorni. In questo modo i clienti Eurospin potranno tuffarsi nella tradizione sarda con formaggi, salumi, pasta fresca e quant’altro a prezzi più che convenienti. La marca in questione è Sardelizie e tutti quanti stanno facendo già le file per accaparrarsi almeno uno dei suoi prodotti. Tra le decine di specialità che puoi trovare, non perderti assolutamente la Caciottina Dolce a 9.89€ o la Salsiccia Curva a 13.99€.

Grazie alla piattaforma Sbirciaprezzo.com è possibile però scoprire qualche altra delizia da assaggiare assolutamente!

Altre delizie sarde da provare

Tra le specialità più comuni in Sardegna possiamo trovare sicuramente i Culurgionis alla menta, attualmente venduti da Eurospin a soli 3.39€. Per non parlare dei Sebadas a 2.69€, i Raviolini di Ricotta dolce con Limone sempre a 2.69€, oppure i Ravioli Ricotta e Spinaci a 2.29€. Infine, ma non per importanza, non farti scappare la Provoletta dolce/bianca venduta all’interno del supermercato a soli 10.89€. Ognuno di questi sapori sarà come un tuffo nelle acque cristalline della Sardegna e ti farà provare un sacco di sensazioni diverse!

Insomma, corri anche tu da Eurospin e acquista almeno uno di questi prodotti tipici della regione. Non te ne pentirai.