Eurospin quasi ci rimette: l’elettrodomestico desiderato da tutti a soli 149,99 | Praticamente è identico al Bimby

Da Eurospin è possibile acquistare l’elettrodomestico simile al Bimby a soli 149,99 euro. Affrettatevi perché l’offerta è limitata fino a esaurimento scorte.

Eurospin è diventato un discount multitasking ultimamente, in quanto tra i loro scaffali è possibile veramente trovare di tutto, non soltanto articoli alimentari ma anche altri generi. Si passa dal vestiario, agli articoli per la casa, i detersivi, fino ad arrivare agli elettrodomestici.

Ebbene sì, avete capito benissimo! Sia sul volantino che direttamente tra le loro offerte online, ci sono articoli che veramente vanno a ruba, dall’aspirapolvere, alla friggitrice ad aria, al ferro da stiro e così via.

I clienti hanno l’imbarazzo della scelta, come per esempio questo straordinario elettrodomestico, molto simile al famoso Bimby, che potrà essere vostro a soli 149,99 euro. Scopriamolo insieme, resterete senza parole.

Una vastità di offerte da Eurospin

Manca poco al Natale e sono molti i lettori a caccia di idee per acquistare il regalo perfetto, quello che lascerà la persona cara, senza parole e con gli occhi lucidi dalla commozione. A prescindere dal fatto che alla fine un dono fatto col cuore, anche se pagato pochi euro è sempre meglio di quelli costosi ma fatti a random, siamo qui oggi per darvi qualche suggerimento che potreste trovare esilarante.

Il nostro venditore di fiducia è Eurospin in questo articolo, quindi, lasciando da parte la sezione alimentare per un momento, che tanto la conosciamo tutti, ci concentriamo sul loro sito e sulle offerte online che potrebbero interessarvi. Oltre al cugino del Bimby di cui vi parleremo a breve, volevamo suggerirvi anche il forno pizza napoletana dalla H. Koening a 59,99 euro, la lavatrice carica dall’alto 6 kg della Indesit a 319,99 euro, la scopa elettrica senza sacco della Enkho a 49,99 euro e ancora la smart tv led a 40 pollici della Majestic a 189,99 euro. Sbirciate tra le varie offerte sul sito del noto discount perchè resterete scioccati dai numerosi prodotti trattati.

Il cugino del Bimby a 149,99 euro

Lo sappiamo benissimo il Bimby nessuno potrà imitarlo, in quanto offre dei servizi conosciuti da decenni, ma è anche vero che molti prodotti possono essere comunque considerati simili sotto certi aspetti. Se il costo del famoso robottino, nato inizialmente per preparare le pappe per i bimbi (appunto) ma diventato indispensabile per tutto ormai in cucina, non potete permettervelo quest’anno, sappiate che da Eurospin potrete trovare un giusto compromesso.

A 149,99 euro, l’Enkho Chef Robot da cucina vi permetterà di realizzare pasti stellari durante queste feste natalizie. Questo elettrodomestico è dotato di funzionalità molto avanzate e accessori sempre all’avanguardia che vi permetteranno di cuocere, mescolare, tritare e così via, tutto con un unico accessorio. Avrete anche qui la pratica bilancia integrata, con la temperatura e velocità regolabile e il ricettario esclusivo al suo interno. Insomma un’offerta questa, che non potrete veramente farvi scappare. Dal 28 novembre sarà disponibile online per l’acquisto, ma già da oggi potrete attivare la notifica che vi informerà quando l’articolo sarà disponibile per l’acquisto.