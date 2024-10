Eurospin, pazzia sul volantino: elettrodomestico invernale a 9.99€ | Stanno esaurendo i pezzi

Sveliamo che cosa ha riservato Eurospin ai suoi clienti in vista dell’inverno, con questo elettrodomestico a 9.99€ si sono proprio superati. Attenzione perché l’offerta è limitata.

“La spesa intelligente”, recita il motivetto dell’Eurospin, dove parlano di Q.I., il quale non sta per Quoziente Intellettivo, quanto per Qualità Indiscutibile e quella ovviamente non manca. In questo noto discount si trova di tutto ed è per questo che i clienti tornano ogni settimana.

Anche per le varie offerte che riportano i vari volantini, dove si può sempre spaziare dal genere alimentare al vestiario, detersivi e così via. Ogni volta ci sono delle vere e proprie chicche che fanno creare lunghe code alle casse, proprio perché tutti vogliono cercare di accaparrarsi i prodotti in offerta.

Tra le varie proposte nel volantino attuale c’è questo elettrodomestico perfetto per l’inverno a soli 9.99€ che non potrete assolutamente farvi scappare, in quanto è sul volantino ma non si sa per quanto durerà, essendo valido a esaurimento scorte.

Il volantino di Eurospin

Il volantino di questa settimana attualmente attivo di Eurospin, va dal 10 ottobre, ma la validità dipende molto dai prodotti come potrete leggere tra le varie pagine, in quanto per alcuni articoli si va avanti fino al 20 ottobre, per altri invece a esaurimento scorte, essendo pezzi limitati. Per questo vi conviene visionare quello che volete e correre subito nel primo punto vendita vicino, in modo da poter acquistare prima che sia tardi, l’articolo o gli articoli in questione.

In questa sezione, volevamo consigliarvi di guardare tutta la parte inerente ad Halloween, in quanto la festività spettrale si avvicina e se non volete farvi trovare impreparati, fareste meglio a visionare tra i vari costumi, dolciumi, maschere e così via. Ricordatevi che gli articoli non saranno esclusivamente per i bambini, ma ci saranno diversi articoli anche per gli adulti, per permettere a tutti di divertirsi all’insegna del brivido.

Un elettrodomestico utile

Sempre sul volantino che va dal 10 ottobre a data da definirsi di Eurospin, troviamo un elettrodomestico utilissimo per l’imminente inverno in arrivo. Stiamo parlando dello Scaldavivande elettrico Ardes, il cui materiale è lavabile in lavatrice per essere sempre igienizzato e contenere così il cibo da riscaldare.

Il suo prezzo è di 9.99€, un affare se pensate ai prezzi che trovate negli altri negozi. Se siete interessati però, fareste meglio ad affrettarvi, in quanto anche questo articolo è inserito nella sezione della “Quantità Limitata”, proprio perché è un tipico oggetto che va a ruba!