Eurospin, liquidazione totale di fine anno: ti esce la cena di pesce a 1,29€ | Sta andando a ruba

Liquidazione da Eurospin. Da adesso fino ad un tempo limitato avrai la possibilità di farti una cena di pesce con meno di 2€.

Se hai voglia di cucinarti un pasto delizioso a base di pesce, allora forse dovresti continuare a leggere questo articolo. Questo perché da Eurospin potrai trovare l’ingrediente principale a meno di 2€. Pensa che sta andando praticamente a ruba e le persone sono impazzite di gioia.

Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta e perché dovresti correre immediatamente anche tu al supermercato per acquistarlo.

Eurospin è sempre il compromesso ideale quando si vuole fare una spesa intelligente e non spendere troppi soldi. Risparmio non è sinonimo di bassa qualità, ma piuttosto una scelta mirata per arrivare con più tranquillità a fine mese. All’interno di questo discount avrai l’opportunità di trovare prodotti di estrema qualità ma a prezzi più che convenienti. Nel volantino di questo mese è emerso però un alimento in particolar modo.

Si tratta di una delizia di pesce che non dovresti farti scappare e inserire subito all’interno del tuo carrello. Ecco cos’è.

Il prodotto che sta andando a ruba da Eurospin

Se anche tu stavi cercando una soluzione per mangiare un po’ di pesce, ma non spendere un’esagerazione, Eurospin ha il prodotto che potrebbe fare al caso tuo. Si tratta del Tonno Pinna Gialla all’Olio, che fa impazzire grandi e bambini. Con questo ingrediente è possibile infatti realizzare prelibatezze di ogni genere e tipo: insalate di riso, toast, sughi per la pasta e molto altro ancora. Grazie alla sua qualità e al suo incredibile prezzo dovresti andare immediatamente anche tu al supermercato per acquistarne almeno una scatoletta.

Ma di quale marca si tratta? Ecco tutte le info sul tonno in scatola più amato dagli italiani!

Il tonno perfetto per le i tuoi pasti

Come detto precedentemente si tratta del Tonno Pinna Gialla all’Olio che potrai facilmente trovare su ogni scaffale Eurospin. Attualmente viene venduto al prezzo di 1.29€ anziché 1.89€ e la scatola contiene ben 160 g di prodotto. La marca di questo alimento delizioso è Ondina e, chiunque lo abbia mangiato almeno una volta, giurerebbe che sia il migliore tonno in scatola in commercio nella nostra nazione. Che aspetti quindi ad aggiungerlo alla lista della tua spesa? Sarà l’ideale per i tuoi pasti.

Soltanto grazie ad Eurospin potrai dunque goderti una cena deliziosa a base di pesce a meno di 2€! Provare per credere.