Eurospin, le casalinghe si danno ancora appuntamento: a 49€ è un regalo clamoroso | Pochissime disponibili

Da Eurospin le casalinghe della nostra nazione sono letteralmente impazzite. Con solo 49€ potrai avere un regalo clamoroso.

Se anche tu sei un cliente abituale di Eurospin, forse dovresti essere a conoscenza della pazzesca offerta di questa settimana. Con soltanto 49€ avrai la possibilità di acquistare una chicca vera e propria e risparmiare centinaia di euro. La disponibilità è quasi giunta al termine e, proprio per questo, dovresti correre anche tu al supermercato.

Ma ecco nello specifico di che cosa si tratta e come fare per ottenere questo ‘regalo’ super richiesto.

Se anche tu avevi intenzione di cambiare la tua lavatrice e acquistarne una nuova, Eurospin ha la soluzione che potrebbe fare al caso tuo. D’altronde si sa, dopo anni e anni d’utilizzo, questi elettrodomestici possono rovinarsi e smettere di funzionare come una volta. La lavatrice, tuttavia, può arrivare a costare cifre esorbitanti e, se anche tu per questo motivo hai sempre ritardato la sostituzione, da adesso non dovrai più temere.

Questo perché da Eurospin potrai cavartela con soli 49€ e finalmente potrai tornare a lavare i tuoi panni in tranquillità. Ecco l’offerta in questione.

La lavatrice perfetta da Eurospin

Come detto precedentemente, in commercio esistono centinaia di soluzioni differenti che, tuttavia, possono essere un lusso per pochi. Proprio per questo Eurospin ha pensato a tutte quelle persone che non riescono a pagare una nuova lavatrice, ma hanno la necessità di cambiarla al più presto. Si tratta dell’elettrodomestico Candy CS-1272DE/1-11, il quale può contenere ben 7kg di panni, dispone di 16 programmi differenti e può arrivare a raggiungere 1200 giri. Attualmente puoi trovare questa fantastica lavatrice da Eurospin, alla modica cifra di 269.99€.

Come se non bastasse, sempre all’interno del supermercato potresti trovare un regalo clamoroso e super chic.

Il mobile per il tuo elettrodomestico

Se anche tu avevi intenzione di creare il tuo angolo lavatrice nella tua casa, da Eurospin puoi inoltre trovare il Mobile Sopralavatrice. Questa soluzione è composta da due differenti vani, uno in cui inserire la lavatrice e uno dove posizionare tutti i saponi. Il mobile ha inoltre due comode ante, per rendere la tua lavatrice meno visibile e costa solamente 49.99€. Le dimensioni del mobile sono 65x25x192 cm, mentre il vano della lavatrice è 62×23.5×93 cm. Puoi facilmente montarlo da solo, seguendo i pochi passaggi spiegati nelle istruzioni all’interno della scatola.

Insomma, corri anche tu da Eurospin prima che sia troppo tardi e questa interessante soluzione finisca di essere disponibile.