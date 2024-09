Eurospin distrugge Zalando: l’intero vestito regalato a meno di 20€ | Tutte le taglie disponibili

Zalando non ha modo di ribattere, Eurospin ha vinto ancora una volta

Fino a qualche anno fa, Eurospin veniva considerato solo ed unicamente un supermercato discount, cioè uno di quelli dove si poteva fare la spesa risparmiando anche grosse cifre, rispetto ai punti vendita tradizionali e dove trovare anche prodotti di marchi secondari meno conosciuti e più difficili da trovare.

Di fatto, però, nel corso del tempo Eurospin ha saputo stare al passo con i tempi, rinnovandosi non solo come proposta al cliente ma anche come immagine e marketing. Ultimamente, infatti, la clientela dei punti vendita Eurospin è aumentata enormemente e sono aumentati anche i prodotti offerti nei propri punti vendita.

Uno dei punti forti degli ultimi periodi è quello dell’abbigliamento, che Eurospin propone sempre secondo la propria filosofia del risparmio e della convenienza. Ecco l’ultima offerta incredibile: Zalando non può neanche pensare di partecipare a questa gara, Eurospin ha già vinto tutto.

Corri da Eurospin, un’offerta sensazionale

Nel 2022, dopo l’iniziativa presa da Lidl che ha subito riscosso un successo incredibile, anche Eurospin ha lanciato la sua prima linea di abbigliamento sportivo. I colori sono quelli del marchio, quindi il blu e il giallo e il logo è sempre lo stesso ma con una leggera semplificazione grafica, per renderlo più adatto all’abbigliamento. I capi sono stati messi in vendita online e negli store fisici a partire dal 1° agosto 2022 e lo stile è quello tennis anni Ottanta di Borg e McEnroe, sebbene non manchino dettagli che strizzano l’occhio alla modernità e allo stile contemporaneo.

Importante la campagna pubblicitaria usata da Eurospin per lanciare la propria linea di abbigliamento che, al tempo, ha visto tra i volti principali anche Fedez: impossibile negare, quindi, che sul fronte del marketing anche questo supermercato ha investito parecchio, come Lidl. Ecco però l’offerta di questi giorni.

La tuta che cercavi

Solo per pochi giorni, Eurospin propone alla cifra di 19,99 euro la tuta “Norway”, disponibile per uomo e per donna in molti colori assortiti. Per quanto riguarda l’uomo le taglie sono disponibili dalla Ma alla XXL, mentre per la donna si va dalla S alla XL. Il materiale è interessante, così come lo stile della tuta: perfetta per stare in casa al caldo e nel comfort, è l’ideale anche per praticare attività fisica, soprattutto se si ricerca qualcosa in cotone.