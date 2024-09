Eurospin distrugge Nike e Adidas: 15€ per il primo paio di scarpe indistruttibili | Scorte in rapido esaurimento

C’è un paio di scarpe da Eurospin che sta facendo “impazzire” di gioia gli acquirenti, è la stessa sensazione di quando acquistano un modello delle grandi marche. Al costo di 15 euro, questa scarpa sta andando a ruba.

“La spesa intelligente”, così recita il motto di Eurospin che ormai sappiamo tutti a memoria, dopo averlo visto/sentito nei vari spot televisivi che mandano spesso in onda. Tutti quanti la prima volta sono scettici, in quanto si sa, si guarda ancora con diffidenza il discount.

Una volta entrati però, i clienti ne rimangono piacevolmente sorpresi, per questo motivo, faranno diventare i punti vendita del noto marchio, una tappa abituale, qualora dovessero fare la spesa settimanale o avessero bisogno di qualche articolo urgente.

Anche perché da Eurospin non trovate soltanto alimentari, ma anche detersivi, articoli sportivi e scarpe. Ed è proprio in merito ad un modello attualmente in vendita che i cittadini stanno facendo la fila per cercare di accaparrarselo.

Il volantino di Eurospin

Come vi dicevamo, da Eurospin, trovate una varietà enorme di prodotti da acquistare e tutti quanti alla fine resteranno soddisfatti, proprio perché tutti saranno accontentati. Il volantino attualmente in corso che terminerà il 6 ottobre, presenta una scelta veramente invidiabile. Tra l’altro prima di proseguire, volevamo ricordarvi che qualora faceste una spesa di almeno 35 euro, avrete il diritto di prendere una bellissima tovaglia antimacchia con la sua borsa abbinata, in più colorazioni, aggiungendo soltanto 1 euro. Dovrete recarvi nei punti vendita nei giorni 4 e 5 ottobre per poter usufruire di questa offerta.

Oltre a questa, sfogliando il volantino, potrete ammirare moltissimi altri prodotti che attireranno la vostra attenzione. Essendo che oggi parliamo di un paio di scarpe sportive, volevamo riportarvi anche la felpa con cappuccio e zip a 12,99 euro e il pantalone a 9,99 euro da abbinare alle scarpe. Troverete sia la versione maschile che quella femminile, per non parlare del piumino ultra leggero a 19,99 euro, ideale per questa mezza stagione.

Le scarpe che tutti vogliono

Tra le varie offerte attualmente attive sul volantino dell’Eurospin, troverete un paio di scarpe sportive che sono veramente un portento, tant’è che in molti le adorano tanto quanto quelle di brand più famosi. Di colorazione diversa in base al modello che acquistate se quello maschile o quello femminile, queste scarpe le troverete con una numerazione assortita a soltanto 14,99 euro.

Ricordatevi che il prodotto è presente nel noto discount fino a esaurimento scorte, motivo per cui vi conviene affrettarvi, anche perché i clienti stanno facendo la fila per poterle avere. A questo prezzo, come dargli torto?