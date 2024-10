Eurospin distrugge il mercato del pellet: con 89€ ti metti a posto per tutta la stagione | Addio spese folli

Volete sapere perché grazie ad Eurospin e a 89€ potrete risparmiare sul pellet e stare al caldo per tutta la stagione? Quest’anno a Natale ci arriverete con molto più budget.

Il risparmio è diventato uno dei chiodi fissi per moltissimi italiani, i quali preoccupati dell’andamento dell’economia attuale, cercano di tagliare e accantonare più che possono, in modo da affrontare i cosiddetti “tempi bui”, con le spalle coperte.

Se su alcune cose si può tagliare di più, su altre di meno, in quanto tutti quanti dobbiamo mangiare, dobbiamo lavarci, riscaldarci e così via. Motivo per cui le bollette continueranno ad arrivare a scadenza regolare.

Se volete risparmiare sul pellet quest’anno, con soli 89€, grazie a Eurospin, potrete dire addio alle spese folli per il riscaldamento. Proseguite nella lettura e capirete di cosa stiamo parlando.

Il nuovo volantino di Eurospin

Cittadini prestate attenzione, perché questa comunicazione è tutta per voi! Il nuovo volantino di Eurospin è finalmente giunto, con inizio validità dal 24 ottobre, vi innamorerete a ogni singola pagina. In primis vi ricordiamo che ci sarà tutta la sezione di prodotti ad 1€ che non potrete farvi scappare, riempirete il carrello ma non svuoterete il portafoglio.

Detto ciò, restando in tema riscaldamento invernale, volevamo attirare la vostra intenzione con una sezione nel volantino del noto discount che vi farà sicuramente piacere. Anche perché beneficeranno adulti, bambini e anche i vostri animali da compagnia. Per farvi un esempio non fatevi scappare i berretti e scaldacollo a 5,99 euro o le ciabatte calde a 12,99 euro e ancora la cuccia extra calda per cane e gatto a 16,99 euro. Ricordatevi che queste offerte saranno disponibili solo fino a esaurimento scorte.

State al caldo grazie a Eurospin

Sul volantino di Eurospin con data di inizio, 24 ottobre, c’è un articolo che farà esattamente al caso vostro, per poter combattere il freddo per tutta la stagione invernale. Dite addio alle spese folli per scaldarvi con il pellet, con questa “Stufa a combustibile liquido KCF-S24” a 89,99 euro, avrete risolto i vostri problemi.

Le caratteristiche tecniche di questo gioiellino sono impareggiabili, in quanto disporrete di uno stoppino, non avrete bisogno di una canna fumaria e vi basteranno 4 batterie AA per poter beneficiare di quel tepore che tutti sognano durante le serate fredde. Non dovrete fare altro che acquistare questa stufa, comprare l’occorrente per fare cioccolata calda con panna, sempre nel noto discount e accoccolarvi sul vostro divano, mentre guarderete un film, in totale relax dopo una giornata stressante sul lavoro. Che ne dite di questo progettino?