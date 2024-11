Ecco l’offerta di lavoro più alta di sempre: 2500€/mese, terza media come unico requisito | Scadenza vicina

Se siete in cerca di lavoro, non fatevi scappare questa offerta più alta di sempre, con uno stipendio di 2500€ al mese e come requisito avere la terza media. La scadenza è vicina dovreste affrettarvi.

La ricerca del lavoro è sempre stata molto difficoltosa, non solo per i giovani ma anche per chi ha superato da un pezzo l’età dell’apprendistato. Lo sappiamo bene, per certi luoghi di lavoro, non si è più idonei a lavorare se si ha più di 30 anni, secondo i loro parametri di ricerca.

Per questo motivo, sono molti coloro che ogni giorno mandano a raffica moltissime candidature, anche in contesti svariati, sperando di poter essere contattati. La difficoltà aumenta quando subentrano requisiti molto specifici, non solo l’anno di nascita, ma anche il titolo di studio, le esperienze passate, la conoscenza di una lingua straniera e così via.

Proprio perché sappiamo quanto difficile e a volte snervante sia questa ricerca, oggi vogliamo riportarvi un’offerta che sta attirando molto l’attenzione. Se avete la terza media e volete guadagnare 2500€ al mese, allora fareste meglio a proseguire nella lettura.

Condizioni lavorative

Questa offerta di lavoro è stata pubblicata su Infojobs, il link lo trovate direttamente sul sito di money.it e come riportano, lo stipendio sarà di 2500€ al mese e inoltre avrete anche l’alloggio gratuito, compreso di costi delle forniture e i pasti inclusi, ovviamente solo nei giorni lavorativi.

Inoltre potrete conciliare vita privata con quella lavorativa, grazie ai 2-3 giorni di riposo durante la settimana che vi permetteranno di rilassarvi, per poter dare sempre il 100% in questa mansione. Come rivela poi l’annuncio, qualora le vostre prestazioni fossero professionali, potrete fare carriera senza problemi, aumentando così il vostro benefit mensile. Troppo bello per essere vero, vi starete chiedendo? Dateci fiducia e proseguite nella lettura.

I requisiti di questa opportunità lavorativa

Ebbene, se siete arrivati fin qui, vuol dire che siete veramente alla ricerca di un impiego, ben pagato e soprattutto serio. Se non avete paura di osare, sappiate che in Spagna, precisamente a Pedraza cercano un responsabile di sala, anche italiano che non abbia timore di lavorare sotto pressione e che sappia gestire il personale. Come requisiti vi chiedono la terza media, la conoscenza della lingua spagnola e un’esperienza in questo medesimo settore di almeno 3 anni.

Le mansioni principali che andrete a svolgere in questo piccolo angolo di paradiso, che conta 358 anime, sarà quello di organizzare i turni e le posizioni di tutto il team di sala che dovrete gestire, nonché occuparvi delle prenotazioni dei commensali, chiusura della cassa giornaliera e così via. Oggi potrebbe essere il vostro giorno fortunato, perché non candidarvi?