Don Matteo, annuncio da tortura per i fan: ci sono rimasti malissimo | Taglio sanguinoso in RAI

Parole discutibili sono state rilasciate in merito a un interprete di Don Matteo, i fan ci sono rimasti alquanto male, anche perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Sarà veramente com’è stato detto?

Iniziamo col dire che Don Matteo è una delle fiction Rai più amate di sempre, in quanto gli indici di ascolti parlano chiaro il prete investigatore piace molto. In realtà un po’ tutte quelle storie che sono incentrate sul protagonista che fa un lavoro diverso ma che si improvvisa poi Sherlock Holmes attira subito.

La signora in giallo e Detective in corsia ne sono un chiaro esempio. Ovviamente quando pensiamo a Don Matteo non possiamo non pensare a Terence Hill anche perché a dare vita al personaggio omonimo è stato proprio lui per moltissimi anni e nessuno lo dimenticherà mai. Da qualche tempo a questa parte al fianco del grande Nino Cecchini (Nino Frassica) c’è Don Massimo (Raoul Bova) che è riuscito anche lui a entrare nel cuore dei fan.

Eppure in questi giorni si sta parlando molto di questa fiction, soprattutto per le parole che sono state rilasciate verso un personaggio noto della fiction Rai. Cerchiamo di capire insieme che cosa sta succedendo di preciso.

Don Matteo: i fan non se l’aspettavano

I fan sono rimasti senza parole quando hanno saputo che le nuove puntate di Don Matteo che sarebbero dovute iniziare ad aprile sono slittate in autunno, precisamente dal 17 ottobre sempre sulla rete ammiraglia della Rai. In realtà nessuno ha mai capito il motivo per cui la fiction fu tolta dal palinsesto ma sicuramente come succede sempre per queste cose, da Viale Mazzini la sanno lunga.

Come leggiamo da movieplayer.it, nella prossima stagione ci saranno diverse novità, soprattutto addì e new entry che faranno sicuramente scendere qualche lacrimuccia. Infatti il pubblico dovrà dire addio (ALLARME SPOILER, passate al prossimo paragrafo se non volete sapere) a Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, rispettivamente il capitano Anna Olivieri e Marco Nardi. A Spoleto arriverà così un nuovo capitano, stiamo parlando di Diego Martini interpretato da Eugenio Mastrandrea.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone

Rimanendo su Don Matteo, una delle attrici del momento è sicuramente la bella e brava Maria Chiara Giannetta, l’abbiamo vista a Spoleto e anche in altre fiction quali Blanca, Buongiorno mamma e così via. La nota attrice sta facendo la spola da Mediaset a Rai al grande schermo al cinema, per non parlare delle ultime proposte che le sono state fatte, cioè Rosa Elettrica e Costiera.

A dire la sua in merito al suo enorme lavoro è stato Alessandro Cecchi Paone il quale ha rivelato a Nuovo TV: “Ho l’impressione che la stiano spremendo come un limone. Non è che rischia di bruciarsi?”. Voi cosa ne pensate avrà ragione Cecchi Paone o semplicemente la Giannetta ha ancora molto da dare?