Disastro Auto: mai aggiungere questo alla benzina o diesel | Il danno é gravissimo

Non aggiungerlo mai a diesel o benzina: ti rovina per sempre l'auto (cataniaoggi.it / pexels)

Massima attenzione, se lo aggiungi alla benzina al diesel fai un danno enorme

Sebbene oggi siano sempre più diffusi i veicoli elettrici, che sembrano essere meno inquinanti per l’ambiente e quindi rientrano a pieno diritto nella transizione ecologica che stiamo tutti cercando di portare avanti, di fatto sono ancora molto presenti i veicoli a diesel o a benzina.

Si tratta infatti di due carburanti tradizionali, diffusi da ormai tantissimi anni e presenti soprattutto nelle macchine di una certa età. Nonostante gli incentivi per il passaggio a carburanti meno inquinanti come il metano, il GPL o addirittura l’elettrico, sono ancora molte le famiglie italiane che hanno automobili vecchie.

Oggi vi parliamo di un comportamento ancora troppo diffuso che, però, può creare seri danni ai veicoli a benzina o a diesel. Si tratta di un’aggiunta al serbatoio che non dovrebbe essere mai e poi mai fatta: ecco cos’è.

Non aggiungerlo mai al diesel o alla benzina

Ogni sostanza che entra nel serbatoio dell’auto finisce direttamente a contatto con il motore e, se si tratta di qualcosa di dannoso, può comportare il KO definitivo del mezzo di trasporto. Uno degli errori più frequenti, per esempio, è il pieno di benzina in una macchina diesel o viceversa: in questi casi, appena ce ne si rende conto si deve chiamare un meccanico, così che intervenga prima che i danni all’auto siano irreversibili. Oggi però parliamo di una sostanza diversa, apparentemente meno diffusa ma che in realtà troppe volte arriva nel serbatoio, secondo i racconti dei meccanici: si tratta dello zucchero. Messo per scherzo o per sbaglio, questo penetra nel carburante, arriva ai cilindri e qui agisce da blocco per i pistoni, quindi di fatto impedisce al motore di funzionare.

Nel caso di motore a scoppio, poi, le conseguenze possono essere anche peggiori. In questo caso, lo zucchero si deposita sul fondo, poi penetra nelle camere da scoppio, si addensa e incolla pistoni, bielle, cilindri e valvole.

Cosa fare se succede

Nel caso in cui ci si renda conto che dello zucchero è finito nel serbatoio della propria auto, la cosa che si deve immediatamente fare è spegnere il motore e mettere sé stessi ed il veicolo in sicurezza, così da non ostacolare gli altri automobilisti.

A questo punto si deve contattare un carro attrezzi, che porterà l’auto in officina. Qui i meccanici smonteranno il motore e lo puliranno pezzo per pezzo, sperando di salvarlo con la minore spesa possibile.