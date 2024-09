Diritti televisivi, svolta totale per le partite di Serie A | Da oggi non servirà più l’abbonamento a Dazn

Per guardare le partite di Serie A potrebbe esserci una svolta, in quanto potrebbe essere tutto più semplice del previsto. Veramente non avrete più bisogno di Dazn? Sveliamo il mistero.

La televisione oggi è molto cambiata rispetto a una volta che c’erano pochissimi canali a disposizione. Adesso abbiamo oltre ai classici canali in chiaro anche le piattaforme a pagamento che aumentano notevolmente la nostra scelta.

I generi sono diversi, si passa dai film, alle fiction, ai documentari fino ad arrivare ai canali di sport. Ogni colosso dello streaming ha poi i propri prodotti, le proprie esclusive, motivo per cui gli abbonati cercano di registrarsi a più piattaforme, proprio per avere più scelta.

Eppure, questa novità non la conoscono in molti, in quanto la modalità di guardare le partite di Serie A potrebbero cambiare. Veramente non servirà più l’abbonamento a Dazn? Scopriamolo insieme.

Come integrare Dazn con le altre piattaforme

Le piattaforme di streaming sono molto gettonate in questo periodo, come dicevamo i clienti sottoscrivono più di un abbonamento, per avere molta scelta, durante le serate in cui non si sa di preciso cosa guardare in televisione. In questo caso si può scegliere di attivare i vari abbonamenti singoli o da qualche tempo è possibile accorpare le varie piattaforme in un unico servizio. Per farvi un esempio, qualora attivaste l’abbonamento su Amazon Prime Video, è possibile inserire anche altri canali, come per esempio Paramount+, Infinity + e così via.

Stesso discorso anche attivando Sky, esiste il pacchetto completo che integra anche altre piattaforme, a un prezzo più conveniente, piuttosto che attivare il tutto singolarmente. A volte queste promozioni sono limitate, altre volte invece sono durature, dipende sempre dal tipo di contratto che vi propongono.

Ti abboni a TimVision e risolvi

In merito al discorso fatto in precedenza, non tutti ne saranno a conoscenza ma per guardare le partite di Serie A, potrete evitare di fare l’abbonamento singolo a Dazn, in quanto da recente offerta, qualora attivaste l’abbonamento con TimVision, potrete decidere di aggiungere anche altre piattaforme tra cui proprio quella sportiva.

Connettendovi al sito ufficiale, troverete tutti gli abbinamenti possibili, con i rispettivi prezzi mensili e le relative offerte, per accrescere il vostro pacchetto base. Attivare tutto insieme vi farà risparmiare, in quanto incrementando al vostro piano TimVision Gold anche Dazn, Infinity+, Netflix e Amazon Prime Video, paghereste soltanto 29,99 euro al mese per tre mesi e poi 42,99 euro al mese anziché gli oltre 75 euro sottoscrivendoli singolarmente. Troverete tutte le informazioni direttamente sul sito ufficiale.