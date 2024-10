Dichiarazione dei redditi, se hai un cane hai fatto bingo: 1000€ di rimborso immediato | Ecco come fare

In arrivo buone notizie per tutti coloro che posseggono un animale. Se dichiari di averne uno potresti vederti rimborsare centinaia di euro.

La dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 è sempre un momento di tensione per gli italiani. Durante questo processo è fondamentale stare attenti ad ogni cosa, per far sì che possano essere restituite delle detrazioni in denaro. Se anche tu possiedi un animale, sappi che hai fatto decisamente bingo.

Questo perché, senza saperlo, potresti vederti rimborsare centinaia e centinaia di euro. Ecco però come.

La dichiarazione dei redditi è un documento compilato dal cittadino per comunicare al fisco tutte quante le entrate dell’anno corrente. Essere minuziosi e non fare i furbetti potrebbe essere dunque una scelta intelligente. Questo perché esistono alcuni pagamenti fatti durante l’anno che, dopo averli dichiarati, potrebbero tornarci indietro. In questo modo ogni nostra spesa, seppur sostanziosa, ci permetterà di detrarre una buona percentuale di denaro.

Non tutti sanno che anche i nostri animaletti a quattro zampe potrebbero aiutarci a riottenere una somma di denaro ogni anno. Ma ecco perché.

Perché rendere sempre tracciabili le spese

Bisogna sottolineare che per poter ottenere queste detrazioni degli oneri è fondamentale che il pagamento avvenga sempre in maniera tracciabile (e dunque attraverso un versamento bancario o postale). Pagando in contanti, dunque, non potremo dichiarare quanto speso e non riavremo indietro il nostro denaro. Il contribuente dovrà quindi presentare una prova cartacea di queste transazioni tracciabili (mediante un estratto conto, una copia del bollettino postale o, alternativamente, del MAV). Tutti coloro che inoltre posseggono un reddito annuale tra i 120.000€ e i 240.000€ avranno delle detrazioni fiscali sempre minori, fino ad azzerarsi nei casi in cui il reddito superi questa cifra.

Se anche tu possiedi un animale, ricordati sempre di presentare le tue spese veterinarie. Potresti ottenere fino a 1.000€.

La detrazione delle spese veterinarie

Durante l’anno può capitarci di portare più volte i nostri animali domestici dal veterinario. Ogni visita può costarci diversi soldi e, grazie alla dichiarazione dei redditi, potrai vederti tornare indietro qualcosa. Questo perché avrai la possibilità di detrarre il 19% delle spese comprese tra i 129.11€ e i 550€ (avvenute tramite pagamenti tracciabili). Nel caso in cui tu possegga un cane guida per accompagnare una persona disabile, allora la detrazione potrebbe addirittura arrivare a 1000€.

Insomma, non dimenticarti queste spese e presentale sempre quando vai a fare la tua dichiarazione dei redditi. In questo modo il veterinario potrà costarti di meno!