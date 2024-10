Dazn TV a 5€: finalmente le partite tornano per tutti | Addio allo streaming: è stato sconfitto il pezzotto

Dazn ha rilasciato un’offerta sensazionale che ha lasciato tutti i fan del canale senza parole, potrete vedere i suoi contenuti a 5€ senza più bisogno dello streaming. Ecco in che cosa consiste.

Tutti quanti noi abbiamo le nostre spese mensili e non è sempre facile riuscire a gestirle tutte, poiché gli stipendi sono quelli che sono, soltanto le tasse e le spese continuano ad aumentare. Siccome però non si può vivere di sole rinunce, con i nostri soldi regolarmente guadagnati, qualche sfizio ce lo possiamo pure concedere.

Che sia una vacanza, un week end di relax, un abito costoso o un canale a pagamento poco importa, l’importante è avere la certezza che non siamo a questo mondo soltanto per lavorare e pagare le imposte.

Tra le varie concessioni che possiamo farci, sicuramente attivare uno o più abbonamenti per i canali a pagamento sta diventando una pratica parecchio comune. Dazn, per esempio, è un canale molto amato dagli amanti dello sport, i quali resteranno senza parole per questa super offerta a 5€ senza streaming.

Un’offerta imperdibile di Dazn

Principalmente sono due le grandi offerte messe in palio da Dazn che hanno attirato l’attenzione degli amanti dello sport. Ricordiamo infatti che con questo canale a pagamento potrete vedere diversi match inerenti allo sport e non soltanto al calcio ma anche basket, sport di combattimento, tennis e molto altro ancora.

Per chiunque si volesse affacciare a questo canale per la prima volta, potrà usufruire del servizio in streaming a soli 19,90€ per i primi tre mesi, pagando poi dal quarto mese 34,99€. Ricordatevi che potrete poi optare per il pacchetto start, standard e plus, in base alle vostre esigenze.

Dazn senza streaming

Avete visto l’offerta super vantaggiosa per i nuovi abbonati Dazn, ma cosa ne pensate di questa creata ad hoc per tutti coloro che non possiedono una connessione ottimale, da poter beneficiare del servizio via streaming? Si tratta di Zona Dazn, il canale satellitare che potrete vedere grazie a TvSat.

Vi basterà attivare il canale pagando 5€ al mese, più quello previsto per i piani Standard e Plus ed essere clienti tivùsat con un dispositivo certificato e abilitato a DAZN. Sul sito ufficiale del servizio a pagamento troverete tutte le informazioni in merito alle direttive per registrarvi, nonché alle varie modalità per usufruire del pacchetto e al tipo di dispositivo da acquistare. Infine ricordatevi di sintonizzarvi sul canale 214, se lo vedete vorrà dire che avrete fatto tutto in maniera corretta. Detto ciò, buona visione!