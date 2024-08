Cous cous Siciliano, altro che Marocco: il profumo é inconfondibile | Questa é la Ricetta originale

Ecco come preparare il cous cous siciliano, il suo profumo inconfondibile vi farà notare immediatamente la differenza con quello del Marocco. Vi sveliamo la ricetta tradizionale per prepararlo ad hoc.

Sono diversi i piatti che ottengono talmente tanto successo da diventare nel giro di poco tempo internazionali. È il caso per esempio della pizza, cavallo di battaglia tutto made in Italy, amato però in tutto il mondo.

A prescindere dalla ricetta tradizionale, ogni Stato si diverte a sperimentare, creando alternative e varianti più idonee alla cultura di appartenenza. Naturalmente diverse versioni non sono apprezzate dai puristi che amano la pizza così com’è, ma alla fine la versatilità di questo piatto permette di soddisfare ogni tipo di palato.

Del medesimo successo è anche il cous cous, piatto tipico della cultura marocchina, diventato sempre più famoso in molti paesi. C’è chi lo consuma caldo, chi freddo, chi utilizza la ricetta tradizionale e chi invece la modifica generando una versione alternativa, come per esempio la variante siciliana. Ecco qual è la ricetta tipica di questa incantevole regione italiana.

Il cous cous del Marocco

“Diamo a Cesare quel che è di Cesare”, recita il classico motto, in quanto non possiamo rilasciarvi la ricetta tradizionale siciliana del cous cous, se prima non vi parliamo brevemente di quella marocchina, d’altronde è da loro che è nato questo delizioso piatto. La bellezza di questo piatto è la sua poliedricità, in quanto in Italia sono state apportate diverse modifiche che esaltano ancora di più i profumi e i sapori della nostra terra.

La ricetta originale del Marocco prevede la cottura degli ingredienti nella tipica pentola chiamata tajine e vede l’unione oltre che del cous cous anche dell’agnello, della verdura, dei ceci e dell’uva sultanina. Nei paesi del Maghreb, questo piatto viene preparato generalmente il venerdì, giorno santo per la loro tradizione, inoltre prima di consumarlo i commensali recitano una preghiera e il pasto va assaporato rigorosamente freddo.

Il cous cous siciliano

Come dicevamo, il cous cous si adatta a molte varianti e ogni Stato apporta le modifiche più in linea con i sapori tipici della propria tradizione. La variante siciliana è molto famosa in Italia, in quanto i siciliani si tramandano questo piatto di generazione in generazione da moltissimo tempo.

Per la preparazione vi serviranno: melanzane, carote, cipolle, aglio, sedano, mandorle, pomodori sott’olio, olive siciliane, sale, olio e menta. Come potrete notare tutti ingredienti nostrani tipici della cucina siciliana. Da gustare rigorosamente freddo nelle giornate estive, ma anche caldo per una cena invernale originale, il cous cous siciliano vi lascerà senza fiato.