Cono Gelato: se vivi in questa regione dovrai sborsare 70€ | Un lusso solo per pochi

Se ami il gelato non puoi evitare di correre in questa regione a gustare il prezioso e speciale luxury icecream, ma porta la carta di credito

Il gelato è molto più di un semplice dessert: è un’arte gastronomica. Preparato con ingredienti di alta qualità e metodi tradizionali, il gelato artigianale si distingue per la sua consistenza cremosa e il suo sapore ricco.

A differenza del gelato industriale, è prodotto in piccole quantità e con una lavorazione che incorpora aria nella miscela, creando una texture vellutata. Le varianti regionali e le innovazioni moderne offrono una vasta gamma di gusti, dalle tradizioni classiche a combinazioni creative, rendendo il gelato una delle delizie culinarie più amate e universalmente apprezzate.

Ma nessuno prima d’ora, a nostra conoscenza, aveva mai creato un gelato di lusso dal valore di 70 euro. Dove si può gustare e perché è così speciale?

Lo scettro del re si gusta nel cono, un dolce d’oro

Se vi è mai capitato di sognare un cono gelato da 70 euro, potreste voler visitare la gelateria Mokambo di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Conosciuta per il suo esclusivo «Scettro del re», la gelateria è una vera e propria istituzione per gli amanti del gelato di lusso. Questo cono pregiato è realizzato con zafferano iraniano di Mashhad, considerato tra i migliori al mondo, mescolato con latte fresco delle vacche che pascolano nel Parco nazionale dell’Alta Murgia, uova e zucchero.

L’infusione dello zafferano richiede circa quattro ore e si utilizza solo la parte più pregiata dei pistilli. Il cono, preparato con cura, è farcito con panna, pistacchi di Bronte DOP e decorato con un velo di panna fresca e un foglio di oro alimentare, il tutto servito con scaglie di zucchero caramellato. Per gustare questa rarità, è necessaria una prenotazione con almeno tre giorni di anticipo.

Non un gelato qualunque, un viaggio nel tempo e nei sensi

La gelateria Mokambo, che vanta una tradizione storica iniziata nel 1910 con Luigi Marseglia a Ruvo di Puglia, ha riaperto nel 2016 grazie ai fratelli Giuliana e Vincenzo Paparella, insieme allo zio Franco.

La rinascita del locale è stata ispirata da una nostalgica riscoperta delle sue ricette storiche, tra cui quella del gelato con zafferano, tratte da un antico libro di pasticceria del XX secolo. Per un’esperienza ancora più esclusiva, Mokambo offre «The Ultimate Experience», che include la preparazione del gelato artigianale e una degustazione di fave di cacao, al costo di 157 euro. Questo viaggio gastronomico promette di vivere un’esperienza sensoriale completa e appagante attraverso la storia della pasticceria locale.