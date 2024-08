Condizionatore, ALT Fermi tutti: stiamo facendo un errore madornale e lo scopriremo in bolletta | Meglio interrompere queste operazioni

Attento al condizionatore, così sbagli tutto e pagherai da matti: di cosa si tratta

Con le temperature di questi giorni, avere in casa un condizionatore è quasi essenziale, per non patire troppo il caldo. Sono poche, infatti, le zone in cui non è necessario avere un dispositivo che in qualche modo rinfreschi l’aria: i più fortunati, infatti, sono quelli che vivono in montagna, dove anche in questi giorni c’è fresco.

In merito al condizionatore, ci sono diversi modi di utilizzarlo. C’è chi lo tiene acceso tutto il giorno e tutta la notte, senza impostare temperature eccessive ma cercando di mantenere una temperatura costante, intorno ai 27/28 gradi. Altri, invece, preferiscono accenderlo solo quando hanno davvero caldo e, in quelle condizioni, lo impostano a 23°C o 24°C, così da raffreddare subito l’ambiente.

Oggi, però, vi sveliamo un dettaglio in merito all’uso del condizionatore. C’è qualcosa, infatti, che sbagliano tutti: se commettete anche voi questo errore, vi troverete a pagare tantissimo in bolletta.

Attento a questo errore, è madornale: c’entra il condizionatore

Molte persone, con il condizionatore, pensano che impostare la modalità “freddo” comporti a fine mese una spesa ingente, in bolletta. Per questo motivo scelgono di mantenerlo in modalità “deumidificatore”: quando fa caldo, infatti, spesso basta abbassare il tasso di umidità in casa per fare in modo che si percepisca una temperatura inferiore e quindi si stia meglio. Nella modalità deumidificatore, il climatizzatore raffredda le serpentine interne e fa condensare l’umidità presente nell’aria, scaricata poi come acqua di condensa. Questo consente quindi di stare più al fresco e, inoltre, rimuovere l’umidità dall’aria si proteggono anche gli ambienti poiché si deposita meno condensa su mobili e pareti.

Ciò che molti non sanno, però, è che la modalità deumidificatore consuma di più rispetto alla modalità freddo. A rivelarlo è stato Valerio Renzetti, un creator su TikTok che si occupa di tecnologia e di risparmio.

Perché il deumidificatore consuma di più

Secondo Valerio Renzetti, il climatizzatore in modalità deumidificatore consuma di più poiché per svolgere questo compito deve erogare più gas refrigerante all’interno dell’evaporatore, per raccogliere l’umidità presente. Più sarà l’umidità presente nell’ambiente, quindi, più consumerà il condizionatore in modalità deumidificatore per rimuoverla.

In realtà, questo dettaglio è scritto anche nei libretti di istruzioni: in molti, infatti, si specifica che nella modalità “eco” non è disponibile la funzione di deumidificatore.