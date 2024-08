Con Eurospin si va in Puglia: cena completa a 10€ | Lo scontrino dice che é tutto vero

Grazie ad Eurospin puoi volare direttamente in Puglia e goderti una tipica cena a meno di 10€. Non ci credi?Ecco come.

Eurospin è indubbiamente uno dei supermercati più popolari della nostra nazione, in grado di proporre offerte e sconti da urlo ai propri clienti. Proprio in queste ore, la nota catena di supermercati ha deciso di proporre un’offerta più unica che rara: potresti volare direttamente nelle meravigliose terre della Puglia e goderti una cena completa a meno di 10€. Lo scontrino dice che è tutto vero e scopri anche tu come fare!

La Puglia è sicuramente una regione italiana in cui si può mangiare delle prelibatezze di ogni genere.

Se anche tu sogni da tempo di poterti gustare una cena tipica pugliese, allora forse dovresti leggere questo articolo. Grazie ad Eurospin avrai la possibilità di risparmiare moltissimi soldi e assaggiare finalmente questa tradizionale cucina. La cosa ancora più interessante? Ti basteranno meno di 10€.

Questo perché il supermercato ha proposto ai propri clienti la nuova ed inedita linea “Sapori di Puglia” e, grazie ad essa, ti sembrerà di volare nella regione in questione pur rimanendo a casa.

Le proposte pugliesi Eurospin

Come si può notare dal volantino Eurospin di questi giorni, dal 29 di luglio fino all’11 di Agosto sono proposti diversi prodotti tipici della Puglia. Tra questi troviamo ad esempio i deliziosi panzerotti alla pugliese, rivenduti alla modica cifra di 1,79€ (2 pezzi). Anche le schiacciate di scamorza affumicata a 2.49€ e la tipica ricotta Marzotica a 9.99€ stanno già andando a ruba all’interno degli scaffali del supermercato. Per non parlare della ricotta forte a 1.39€, il cui prezzo ha immediatamente convinto tutti quanti.

Questi prodotti non sono però gli unici che ti permetteranno di gustarti una tipica cena pugliese a meno di 10€. Ecco cos’altro acquistare.

Cos’altro acquistare da Eurospin

Se hai malinconia delle terre pugliesi o sei curioso di provare qualche loro specialità, non perderti assolutamente la deliziosa mozzarella pugliese a soli 4.99€. Un altro prodotto che sta già andando a ruba è la focaccia pugliese alla modica cifra di 5.99€, perfetta da gustare durante un aperitivo. Infine, ma non per importanza, Eurospin ha proposto anche la base per pizza classica e quella ai grani antichi a 2.49€ per confezione. Inutile dire che questa linea sta già andando a ruba e dovresti correre anche tu da Eurospin per assaggiare queste prelibatezze.

Soltanto cosi potrai risparmiare un sacco di soldi e acquistare comunque delle gustosità della Puglia.