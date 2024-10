Codice della Strada, è passata la legge: addio per sempre ai parchimetri | Non pagheremo più il parcheggio

Il Codice della Strada parla chiaro, se vi trovate qui potrete dire addio al parchimetro. Finalmente il parcheggio non si dovrà più pagare, ma forse non per tutti sarà un bene, ecco perché.

Il 2024 è l’anno dei cambiamenti e il 2025 pare sarà quello della svolta, in quanto tra nuova Legge di Bilancio e nuovo Codice della Strada, i cittadini avranno davvero molto su cui dover riflettere, in quanto dovranno digerire diverse novità.

Alcune saranno più gioiose di altre, in quanto cambieranno il nostro modo di pensare. Pensiamo alle nuove regole che arriveranno per guidare, per chi era già abituato a rispettare le regole non sarà un trauma, per chi invece trasgrediva parecchio, non sarà facile sicuramente.

Tornando sul discorso Codice della Strada, volevamo riportarvi questa legge che in pochi conoscono, se vi trovate qui, potrete dire addio per sempre ai parchimetri, in quanto non dovrete più pagare il parcheggio.

Il nuovo Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada è uno degli argomenti maggiormente cliccati sui vari motori di ricerca online, in quanto i cittadini stanno aspettando di sapere quando le nuove norme saranno ufficialmente leggi. Questo controllo da parte loro è plausibile, visto che cambieranno parecchie cose dopo la sua approvazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per questo motivo fareste meglio ad abituarvi già da ora, che ancora non c’è nulla di fatto a evitare di trasgredire. La guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, così come con lo smartphone e così via, vi costeranno molto care, per questo sarebbe meglio iniziare a mettere giudizio. A proposito quanto ne sapete voi di questa legge sui parchimetri?

Dite addio al parchimetro

In Italia, i cittadini, stanno aspettando di sapere quando il nuovo Codice della Strada diventerà ufficiale, anche perché saranno diverse le norme che cambieranno il loro modo di guidare. Ovviamente, un guidatore non deve sapere soltanto le regole “di casa sua”, in quanto, ogni volta che si parte per l’Estero, sarebbe buona norma fare un corso accelerato con tutte le cose da sapere prima di arrivare.

Per esempio, se andrete in Bielorussia, sappiate che nel loro CdS non è previsto assolutamente il pagamento del parchimetro, in quanto da loro si posteggia liberamente. L’unica nota dolente in tutto questo è che da loro non sono previsti parcheggi per i disabili e quindi, molti magari che avrebbero necessità di parcheggiare davanti casa per la loro patologia, saranno costretti a posteggiare in posti molto lontani. A parte questo, cosa ne pensate della loro regola?