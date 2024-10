Codice della strada, approvate le strade pitturate di rosso | Non andare nel panico: ecco che vuol dire

Nuova regola nel Codice della Strada. Se provi a guidare sopra le strade pitturate di rosso rischi grosso. Ecco cosa simboleggiano.

Purtroppo si sa, gli incidenti per strada sono ancora molto frequenti e, giornalmente, si contano centinaia di feriti o morti. Il Codice della Strada è dunque un mezzo di fondamentale importanza per cercare di diminuire tutti i pericoli. In queste ore sono apparse in giro diverse strade pitturate di rosso. Ma cosa significano veramente?

Ecco tutto quello che dovresti sapere al riguardo e perché è bene che tu presta la massima attenzione quando ne vedi una.

Quando si guida un veicolo è sempre bene cercare di non fare i furbetti e prestare attenzione a tutto quello che ci circonda. Questo perché, oltre ad essere un pericolo per noi stessi, rischiamo di esserlo anche per le persone che ci circondano. Purtroppo i numeri parlano chiaro e, soltanto nella nostra nazione, si contano all’incirca 590 incidenti stradali al giorno.

Rispettare meticolosamente il Codice Stradale è sicuramente di vitale importanza e, proprio in queste ore, è apparsa una nuova regola.

Quando le sanzioni non bastano

Come ben sappiamo, quando non si rispetta il Codice della Strada e si viene beccati i rischi possono essere molti. Tra questi troviamo sicuramente le odiatissime multe che, spesso e volentieri, possono raggiungere anche cifre stellari. Per non parlare del ritiro della patente o dei punti e, in casi eccezionali, anche del veicolo stesso. Purtroppo però, a volte neanche le sanzioni possono bastare. Proprio per questo moltissime strade in Europa e nel mondo si sono improvvisamente tinte di rosso.

Un colore che attira immediatamente l’attenzione del guidatore e che, oltre ad essere assai efficace, ricorda anche il sangue e il pericolo.

Cosa sono le strade pitturare di rosso

Per proteggere l’incolumità delle persone, è stata adoperata una strategia precisa: tingere le careggiate di rosso. La motivazione? Come accennato precedentemente, questo colore attira immediatamente gli occhi del guidatore che, inevitabilmente, tornerà ad essere più concentrato. Generalmente questa soluzione viene utilizzata in strade che hanno particolari caratteristiche strutturali e che possono essere ad alto rischio incidente. Al contrario degli altri colori, il rosso simboleggia alla perfezione il pericolo e una situazione d’emergenza (basti pensare al rosso del semaforo o a quello utilizzato per i divieti).

Insomma, se anche tu dovessi trovarti in una strada simile non temere. Ti basterà avere un livello di cautela maggiore e non abbassare mai la guardia.