Climatizzatore: non dimenticare di fare queste operazioni a fine estate | Gli smemorati non lo potranno più accendere

L’estate sta finendo, non dimenticare di fare queste operazioni al tuo climatizzatore. Il prossimo anno sarà come nuovo.

Il caldo infernale di questi mesi ha costretto milioni d’italiani ad accendere ogni giorno il climatizzatore. Se anche tu ne possiedi almeno uno dentro casa, sappi che esiste un’operazione che non dovrai dimenticarti di fare a fine estate. Soltanto così potrai mantenere il tuo dispositivo come nuovo e non rischiare di non poterlo più accendere il prossimo anno.

Ecco dunque il comportamento intelligente che consiglierebbero tutti gli esperti in sistema di condizionamento. Ti salverà la vita!

Quando si tratta dei nostri condizionatori, è sempre bene effettuare una manutenzione periodica per evitare che dal giorno alla notte vadano a rovinarsi. Oltre però a questo comportamento intelligente e fondamentale per i nostri dispositivi, è sempre bene ricordarsi di fare una profonda pulizia sia prima dell’estate (per permettere una perfetta performance), ma anche a fine stagione.

Soltanto così potrai dire addio a tutto lo sporco e le incrostazioni che, inevitabilmente, si sono formati nel corso dei mesi estivi. Ecco dunque tutti i passaggi che dovremo seguire per una pulizia profonda.

Come pulire l’unità interna del condizionatore

Per prima cosa, sarà necessario munirci di un panno bagnato in micro fibra e un qualsiasi prodotto antibatterico per rimuovere tutto lo sporco presente sul coperchio. Dopo aver svolto questo semplice passaggio, sarà necessario rimuovere il filtro dall’unita interna e seguire quanto riportato sul manuale per pulirlo attentamente. Generalmente potrebbe bastare un po’ di acqua tiepida e un qualsiasi detergente neutro. Dopodiché dovremo posizionarlo fuori ad asciugare, ma non sotto al sole. A questo punto sarebbe opportuno spruzzare degli appositi spray deodoranti e sanificanti, per ridurre la formazione di funghi e batteri.

Per quanto riguarda l’unità esterna del nostro condizionatore, la cosa potrebbe cambiare leggermente.

Come sanificare l’unità esterna

Per poter pulire accuratamente l’unità esterna basterà munirsi di una spazzola e rimuovere qualsiasi eventuale detrito (come foglie, sassolini o sabbia) che potrebbe ostruire il passaggio dell’aria. Per fare questo passaggio potremmo utilizzare anche una scopa o un’aspirapolvere. Dopodiché passiamo un po’ di sgrassante con un panno umido su tutta l’aria esterna, rimuovendo accuratamente ogni macchia. A questo punto, per essere sicuri al cento per cento che il nostro condizionatore sia pronto per riposarsi, contattiamo un tecnico esperto per controllare che non ci sia alcuna perdita di gas refrigerante.

Soltanto così potremo mantenere il nostro condizionatore come nuovo e non rischiare di doverlo cambiare prima del tempo!