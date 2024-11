Clamoroso dal SuperEnalotto: aumenta il prezzo del biglietto a 200€ | Misura per combattere la ludopatia

Il prezzo del SuperEnalotto non è mai stato così alto, 200€ non si era mai visto. Realmente sarà una misura per combattere la ludopatia? Ecco cosa sappiamo in merito.

In Italia, così come begli altri Stati, giocare la famosa “schedina” che sia essa quella del Lotto, SuperEnalotto e così via (poco cambia), è uno dei piaceri che molti si concedono. Come si dice, la speranza è l’ultima a morire, quindi tutti quanti almeno una volta hanno sognato di vincere qualcosa.

Ovviamente, finché questa attività è sporadica e comunque non crea danni a sé stessi e agli altri, non c’è nulla di male a portarla avanti, quando invece diventa una malattia, è meglio fermarsi o comunque farsi seguire da uno specialista, in quanto la dipendenza da gioco d’azzardo è cosa purtroppo molto nota.

Sicuramente questa informazione vi farà perdere la voglia (o forse no), a ogni modo, se vi trovate qui, sappiate che il prezzo del SuperEnalotto sarà di 200€, una cifra che ha lasciato tutti senza parole. Sarà forse una manovra per combattere la ludopatia?

La dipendenza da gioco d’azzardo

Il disturbo da gioco d’azzardo, conosciuto come “gambling” è l’incapacità di resistere alla tentazione di giocare somme di denaro a volte anche molto elevate, in maniera ricorrente. Questa dipendenza patologica è stata inserita nel Manuale dei Disturbi Mentali, proprio per far capire quanto questa, sia una malattia mentale a tutti gli effetti.

Le persone pensano di poter smettere ma alla fine si trovano a ipotecare di tutto pur di avere somme di denaro da “investire” in questa mera speranza di vincita. Si insinua poi nella mente la voglia di giocare sempre di più per poter ripagare i debiti, ma alla fine non si fa altro che crearne sempre di nuovi, logorando i rapporti lavorativi e familiari. Per questo motivo, se vi riconoscete in questo scenario, prima che sia troppo tardi, fatevi aiutare dagli specialisti e riprendete in mano la vostra vita, non siete soli.

Svelato il mistero del biglietto a 200€

I lettori sono rimasti scioccati dopo aver appreso del costo di quel biglietto a 200€, ma si tratterà veramente del SuperEnalotto? Meglio fare chiarezza. Non siamo in Italia, ma in Spagna, la quale ha indetto una delle lotterie più grandi e più famose di tutto il mondo, parliamo de, El Gordo. Qui i premi sono suddivisi tra moltissimi biglietti e il numero delle persone che riescono a vincere qualcosa, sono molto elevati.

Il cittadino può decidere di acquistare il biglietto al prezzo totale oppure solo una piccola parte, per esempio un decimo. Se per le vacanze natalizie vi trovate nella penisola iberica, potreste provare a sfidare la sorte, non credete? Ovviamente, giocate sempre con responsabilità.