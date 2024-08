Che Botta di multa: in vacanza con il cane in auto | Non fare questo errore madornale

In vacanza con il cane in auto: attenzione alle multe (cataniaoggi.it / pexels)

Allarme multa, se hai il cane in auto la rischi davvero: attenzione massima

Siamo nel pieno dell’estate e molti italiani si preparano per partire per le vacanze. C’è chi sceglie la montagna, dove godersi lunghe passeggiate all’aria aperta e respirare il fresco che in città manca e c’è chi invece preferisce il mare, dove lasciarsi andare a lunghi bagni e a giochi sulla spiaggia.

Fortunatamente, le campagne di sensibilizzazione di questi ultimi anni in merito al rispetto degli animali anche d’estate stanno funzionando e sempre più famiglie stanno quindi iniziando a portare con sé anche i propri cani e i propri gatti, oppure in alternativa si adoperano per cercare per loro un’alternativa valida e sicura come, ad esempio, le pensioni per animali da compagnia, dove lasciarli mentre si è in vacanza.

Se anche tu sei uno di quelli che non potrebbe mai andare al mare o in montagna senza il proprio amico a quattro zampe, c’è qualcosa che devi assolutamente sapere: rischi una multa salata.

Cane in auto: cosa si deve sapere

Quando si decide di portare con sé il proprio cane quando si viaggia, sia che si vada in vacanza sia che semplicemente si debba fare una piccola commissione, è importante conoscere le regole base per la sua sicurezza e per la propria. Il Codice della Strada, infatti, prevede tutta una serie di norme relative proprio al trasporto degli animali e a parlarne è l’articolo 169: innanzitutto, è possibile che in un’auto si trasportino uno o più cani purché questi viaggino in un apposito trasportino o gabbia. In alternativa, i cani possono stare nei sedili posteriori o nel bagagliaio, purché siano separati da chi guida da una rete divisoria.

Se si decide di mettere il proprio cane nei sedili posteriori, può essere utile acquistare un’apposita cintura di sicurezza da agganciare al collare o alla pettorina dell’animale, così che in caso di brusche frenate l’animale non sobbalzi all’improvviso.

Cosa evitare

Il cane, quindi, non dev’essere libero di muoversi in auto e non può essere trasportato in braccio all’autista o a un passeggero. Inoltre, il trasporto non può avvenire nel sedile posteriore o nel bagaglio senza rete divisoria. In caso di mancato rispetto delle regole, si rischia una multa da 87 a 345 euro a seconda della gravità dell’infrazione e la decurtazione di un punto dalla patente.