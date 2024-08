Cereali Aldi: non immagini chi li produce | 100% biologico a un prezzo piccolissimo

Il segreto dietro ai deliziosi cereali Aldi; non potresti mai immaginare chi li produce. Sono 100% biologici e perfetti per la salute!

Aldi è un ottimo supermercato quando si vuole risparmiare ma consumare comunque dei prodotti di estrema qualità. Da diverso tempo a questa parte, Aldi si sta impegnando a far conoscere ai propri clienti tutti i fornitori italiani. Ad attirare l’attenzione di molti è il segreto che sta dietro ai deliziosi cereali da loro rivenduti. Sono 100% biologici e, consumandoli, potresti scegliere anche tu un prodotto di estrema qualità.

Sono in diversi a credere che Aldi sia uno dei migliori supermercati della nostra nazione con il suo rapporto qualità/prezzo.

Questo perché il noto supermercato ha da sempre cercato di proporre prodotti di estrema qualità ai propri clienti, con una serie di offerte imperdibili e molto competitive. Nell’ultimo periodo, Aldi ha deciso di rendere pubblica la provenienza di alcuni alimenti popolari tra i clienti. In queste ore, ad esempio, hanno reso noti i fornitori dei deliziosi cereali da loro rivenduti.

Inutile dire che in pochissimi si sarebbero potuti immaginare chi li produce e la cosa ha lasciato tutti i clienti di Aldi senza parole!

L’azienda che produce i cereali Aldi

L’azienda produttrice dei cereali Aldi è esattamente Pedon S.p.A, la quale si trova precisamente a Colceresa (in provincia di Vicenza). Questa azienda nasce dal sogno di tre fratelli: Remo, Sergio e Franco che, esattamente nel 1984, hanno deciso di renderlo una realtà a tutti gli effetti. L’azienda familiare quest’anno ha compiuto trent’anni e, ancora oggi, continua a lavorare con estremo amore e cura i prodotti rivenduti. Gli alimenti in questione sono principalmente legumi, semi e appunto cereali.

Aldi ha quindi deciso di recarsi direttamente all’interno dell’azienda e intervistare Remo, uno dei fratelli.

Le parole del proprietario sull’azienda

Durante la visita di Aldo, Remo ha voluto autodefinirsi come un esploratore alla continua ricerca di novità da proporre ai clienti. A rendere l’azienda ancora ben attiva dopo 30 anni di esperienza è stata sicuramente la loro capacità di adattarsi a tutte le esigenze di mercato. L’uomo ha poi spiegato che Pedon S.p.A si interessa anche delle tematiche ambientali, sostenibili e sociali. Dopodiché sono state messe in luce alcune delle tecniche adoperate durante il processo delle materie prime. La pulizia e la selezione sono infatti due degli aspetti fondamentali su cui si basa l’intera azienda per rendere i propri prodotti di estrema qualità.

Insomma, finalmente abbiamo scoperto il segreto dietro ai deliziosi cereali Aldo e adesso non possiamo più certamente fare a meno di acquistarli!